Хотите узнать, как приготовить кофейный ликер в домашних условиях? Этот вкусный напиток станет приятным дополнением к любому меню. Узнайте, как справиться с приготовлением максимально быстро и просто. Специально для читателей STB.UA участник «МастерШеф. Профессионалы» Дмитрий Шевченко подготовил рецепт вкусного кофейного ликера.

Ингредиенты:

Кофе мелкого помола — ¼ стакана

Вода — 2 ¼ стакана

Коричневый или белый сахар — 1 стакан

Ваниль — 1 стручок

Светлый ром — 1 ½ стакана

Приготовление кофейного ликера:

Насыпать кофе в стеклянную банку с крышкой. Влить туда 1 ¼ стакана чистой холодной воды, закрыть крышкой и хорошенько встряхнуть. Оставить смесь в холодильнике на 12 часов. По истечению срока процедить через кофейный фильтр или марлю в другую банку, накрыть крышкой. Приготовить сироп. В кастрюле смешать сахар и 1 стакан воды, довести до кипения. Затем снять с огня и оставить остывать до комнатной температуры. В стеклянную банку с кофе добавить охлажденный сироп, ваниль и ром. Оставить настаиваться 3 дня. По истечению 3 дней убрать из банки стручок ванили, а сам ликер перелить в удобную бутылку.

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