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KHAYAT: Я благодарен зрителям, которые убедили меня вернуться

20.02.2020

Талантливый и неординарный финалист Нацотбора на Евровидение-2020 KHAYAT для многих стал открытием еще в прошлом году. Прогрессивный исполнитель сочетает в своих музыкальных произведениях украинскую стилистику исполнения и современное звучание. Несколько дней назад KHAYAT снова завоевал сердца телезрителей и жюри, получив высокие баллы за свое выступление! Читайте интервью с креативным молодым артистом прямо сейчас!

Известно, что настоящее имя KHAYAT’а – Андрей Хайат. Парень родился 3 апреля 1997 в городе Знаменка Кировоградской области, где окончил музыкальную школу по классу аккордеона. В 2019 окончил Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова по специальности «Английский и арабский языки». Теперь певец собирает концертные залы и участвует в финале Национального отбора на Евровидение-2020!

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Вашу песню члены жюри назвали наиболее хитовой во втором полуфинале. Расскажите об эмоциях, которые вы испытываете, пройдя в финал.

Мне невероятно приятно видеть такие результаты, ведь за прошлый год я провел очень много работы над собой. Кроме того, я изменился внутренне и плодотворно работал со своей командой. Поэтому мне очень приятно, когда это хорошо оценивают! А еще я бесконечно благодарен зрителям, которые убедили меня вернуться.

Тина Кароль при обсуждении вашего выступления сказала, что вы ни разу не звонили ей по поводу номера. С кем вы советовались?

Я советовался со своей командой, менеджером и саунд-продюсером. За время подготовки к конкурсу, мы просто выбирали для себя какой то интересный путь экспериментов. И мне очень приятно, что этот эксперимент удался!

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В прошлом году вы делали музыкальную коллаборации с Yuko. Уже заметили какого-то участника Нацотбора 2020 для создания совместной песни?

Нет. Коллабораций с участниками Нацотбора этого года у меня не будет…

Тина Кароль предложила вам идею выступления с танцевальным бойз-бэндом Kazaky. Вы будете обдумывать такой вариант выступления?

Мне кажется, что все это надо еще переварить … Может получиться довольно экстравагантный номер. Кроме того, Kazaky – самостоятельные артисты, у которых крутая электронная музыка.

В 2009 году у победителя от Норвегии Александра Рыбака была классная фишка выступления – скрипка. Не думали ли вы, что от Украины может запомниться свирель?

О! Я умею играть на свирели, поэтому это –  крутой вариант!

Купить билеты на Нацотбор-2020 можна уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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