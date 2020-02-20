Катерина Ковальчук отмечает день рождения

Сегодня, 20 февраля, главная героиня легендарного сериала «Крепостная» отмечает свой день рождения. Редакция STB.UA поздравляет Катерину Ковальчук с праздником и желает творческих успехов!

Актрисе, которая сыграла роль крепостной Катерины Вербицкой, исполняется 27 лет. Свои первые актерские шаги в театре девушка сделала еще во время учебы в институте. Однако самую значимую роль артистка получила в костюмированной драме.

Персонаж актрисы — 18-летняя Катерина Вербицкая, принадлежащая богатым помещикам Червинским. Девушка получила воспитание ничем не хуже, чем у дворян. Но несмотря на ум и красоту, она — лишь чужая собственность.

Напомним, что телеканал СТБ анонсировал съемки 3 сезона сериала «Крепостная».Что ждет главную героиню — зрители узнают в 2021 году.

Редакция STB.UA поздравляет Катерину Ковальчук с днем рождения и желает еще множество успешных и незабываемых ролей в кино!

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