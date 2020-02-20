Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Какие громкие расследования провели экстрасенсы за последние 11 лет?

20.02.2020

Мистические проекты «Битва экстрасенсов» и «Следствие ведут экстрасенсы» на протяжении многих лет являются одними из самых популярных реалити на украинском телевидении. За это время ясновидящие раскрыли огромное количество резонансных преступлений. Подробнее читайте в материале. 

битва

На протяжении многих лет экстрасенсы помогли правоохранительным органам  раскрыть много уголовных дел в нашей стране. Так, например, Алена Курилова помогла полицие найти тело пропавшей в Запорожье беременной женщины, которую не могли найти на протяжении полугода. 

«Водолазы искали тело на глубине 5-6 метров, а оно было на 13-метровой глубине и немного правее», делится воспоминаниями Алена Курилова

Также ясновидящая расследовала дело об убийстве 15-летней девушки.

Экстрасенсы помогли задержать несколько маньяков: соледарский маньяк, убивающий каждое лето женщин возле подъездов; никопольский душегуб, который душил девушек рано утром; бердянский маньяк, который складывал тела девушек легкого поведения в колодце…

«Только на период 2013-2015 гг экстрасенсы расследовали около 60 уголовных дел, — рассказывает руководитель Юлия Федец. – Ясновидящие находили новые улики, давали описание преступников или даже прямо указывали на них. В итоге 15 дел отправлены на дорасследование, семь человек были выпущены на свободу, а в пяти случаях задержаны истинные преступники и некоторые из них уже понесли наказание».

битва

В 2018 году проект телеканала СТБ «Следствие ведут экстрасенсы» вышел в финал престижного международного фестиваля в сфере телевидения и кино «New York Festivals World’s Best TV & Films» в номинации «Криминальная драма». 

«New York Festivals World’s Best TV & Films» – один из самых статусных фестивалей в сфере кино и телевидения с полувековой историей. В рамках конкурса представлены десятки тысяч работ из 166 стран мира. Они оцениваются в онлайн-режиме группой опытных экспертов, отмеченных отраслевыми наградами. Среди производителей, которые принимают участие в фестивале, – CNN, ABS-CBN, BBC Worldwide, Discovery, NETFLIX, HBO.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить