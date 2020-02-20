Какие громкие расследования провели экстрасенсы за последние 11 лет?

Мистические проекты «Битва экстрасенсов» и «Следствие ведут экстрасенсы» на протяжении многих лет являются одними из самых популярных реалити на украинском телевидении. За это время ясновидящие раскрыли огромное количество резонансных преступлений. Подробнее читайте в материале.

На протяжении многих лет экстрасенсы помогли правоохранительным органам раскрыть много уголовных дел в нашей стране. Так, например, Алена Курилова помогла полицие найти тело пропавшей в Запорожье беременной женщины, которую не могли найти на протяжении полугода.

«Водолазы искали тело на глубине 5-6 метров, а оно было на 13-метровой глубине и немного правее», – делится воспоминаниями Алена Курилова

Также ясновидящая расследовала дело об убийстве 15-летней девушки.

Экстрасенсы помогли задержать несколько маньяков: соледарский маньяк, убивающий каждое лето женщин возле подъездов; никопольский душегуб, который душил девушек рано утром; бердянский маньяк, который складывал тела девушек легкого поведения в колодце…

«Только на период 2013-2015 гг экстрасенсы расследовали около 60 уголовных дел, — рассказывает руководитель Юлия Федец. – Ясновидящие находили новые улики, давали описание преступников или даже прямо указывали на них. В итоге 15 дел отправлены на дорасследование, семь человек были выпущены на свободу, а в пяти случаях задержаны истинные преступники и некоторые из них уже понесли наказание».

В 2018 году проект телеканала СТБ «Следствие ведут экстрасенсы» вышел в финал престижного международного фестиваля в сфере телевидения и кино «New York Festivals World’s Best TV & Films» в номинации «Криминальная драма».

«New York Festivals World’s Best TV & Films» – один из самых статусных фестивалей в сфере кино и телевидения с полувековой историей. В рамках конкурса представлены десятки тысяч работ из 166 стран мира. Они оцениваются в онлайн-режиме группой опытных экспертов, отмеченных отраслевыми наградами. Среди производителей, которые принимают участие в фестивале, – CNN, ABS-CBN, BBC Worldwide, Discovery, NETFLIX, HBO.

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