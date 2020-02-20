Гороскоп на пятницу, 21 февраля 2020 года от экстрасенсов СТБ расскажет, что следует, а чего не следует делать каждому знаку зодиака. От каких эмоций лучше воздержаться и что следует делать, чтобы не потерять прекрасной возможности изменить жизнь к лучшему. Подробности читайте в материале.

Овен

В этот день стоит прислушаться к мнению ваших коллег. Их намерения будут очень искренними. Вы можете получить хорошее предложение по поводу нового интересного проекта. Вторая половина дня будет наполнена интересными встречами с потенциальными партнерами. Также стоит следить за тем, что вы говорите. Необдуманные реплики могут нанести ущерб.

Телец

Сегодня вам стоит набраться терпения и не отвечать на критику окружающих. Старайтесь не впадать в депрессию из-за мелких неурядиц. Будьте оптимистичны, несмотря ни на что. Если контролировать свои эмоции, хорошие новости не заставят себя ждать.

Близнецы

Сегодня вы будете выглядеть великолепно. Все заметят ваш шарм. Комплименты не замедлят. День прекрасный также и в финансовом плане. Однако деньги придут не просто так, а через работу, которую вы выполнили заранее. Есть большая вероятность знакомства с будущим партнером по жизни.

Рак

В этот день на вас будут возложены огромные ожидания, поэтому не запятнайте свою репутацию. Вы можете достичь большого успеха в финансовой сфере, если будете действовать осознанно. В личных отношениях будут заметны перемены к лучшему. Вечером посвятите время себе, отдохните. Пассивный отдых пойдет вам на пользу.

Лев

Сегодня стоит попробовать быть искренними с окружающими. Забудьте о давних обидах. Помогите тем, кто нуждается. Добро обязательно к вам вернется. Вечером можете почувствовать упадок сил. Отдохните, в этом вам поможет хорошая медитация.

Дева

В этот день вам придется делать работу, в которой вы мало что смыслите. Однако не волнуйтесь, вы со всем справитесь. Во второй половине дня ожидайте приятный сюрприз. Это вдохновит вас на новые свершения. Возможна встреча с давним другом. У вашего любимого человека может появиться повод для ревности. Поэтому, вечер проведите с тем, кто вам действительно дорог.

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Весы

Благодаря вашей интуиции возможны новые свершения в профессиональной сфере. Сегодня стоит подумать о своем будущем, составить план и следовать ему. В семейных отношениях день будет очень благоприятным. Сделайте приятный сюрприз для своего близкого человека. Это принесет радость не только ему, но и вам.

Скорпион

Сегодня стоит ждать неожиданных новостей. День будет насыщен новыми знакомствами. Ждите внезапное денежное вознаграждение. Однако не спешите быстро тратить эти деньги, лучше сделайте выгодную инвестицию. Хорошее время для планирования долгожданной поездки.

Стрелец

Кто-то из вашего круга знакомых очень токсичный. Этот человек не приносит вам никакого удовольствия. Порвите все отношения с ним. Во второй половине дня неплохо было бы заняться творчеством. Старайтесь не отвлекаться. Вечером могут пожаловать старые добрые знакомые. Поэтому хорошо проведите время с ними.

Козерог

Если до сегодняшнего дня вам не везло в финансовой сфере, то пятница 21 февраля для вас. Не сидите дома. Ищите новые возможности для получения денег. Сегодня звезды будут на вашей стороне. Заручитесь поддержкой друзей и у вас все получится.

Водолей

Не идите на провокации врагов. Слушайте только свое сердце. Сегодня все дела пойдут вверх. Партнеры порадуют вас интересным предложением. Не сомневайтесь, соглашайтесь. Звезды предвещают успешный результат в любых начинаниях. Вечер проведите в кругу близких.

Рыбы

С сегодняшнего дня вам нужно взять ответственность за свою жизнь в свои руки. Забудьте о лени. Новые возможности не за горами. Ждите интересные перспективы. Если на работе появятся какие-то противоречия, не спешите отвечать острым словом. Успокойтесь. Подумайте, принесет ли это вам пользу в будущем.

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