Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Впервые за 4 года я отправила SMS: Джамала рассекретила своего фаворита Нацотбора-2020

19.02.2020

Победительница Евровидения-2016 и ексчлен жюри Джамала (Jamala) эксклюзивно для читателей сайта STB.UA прокомментировала финалистов Нацотбора на Евровидение-2020. Кого известная артистка считает своим фаворитом, а кого, наоборот, не видит на сцене Евровидения-2020? Читайте прямо сейчас!

Непревзойденная Джамала (Jamala) остро прокомментировала выступления финалистов Нацотбора. По ее словам, Нацотбор как конкурс важен Украине не только для того, чтобы выбрать достойного кандидата, но и для открытия новых имен в мире музыки. 

 «Мне очень нравится, что последние 5 лет в Украине Нацотбор проходит в таком формате. Главная цель, конечно, — это выбрать представителя страны на Евровидении, но еще очень важно — открывать новые имена. Для нас, страны, которая еще формирует свое звучание, видоизменяет понятие «украинская музыка», важны новые исполнители и яркие музыкальные решения». 

Также Джа подчеркивает, что Евровидение — это конкурс песни: 

«Я хотела бы сделать акцент на том, что Евровидение – это, прежде всего, песенный конкурс. Каждый участник Нацотбора выходит на сцену со своей композицией, личной историей. Это не может не вдохновлять! Давай, рискни и покажи свою песню! Это всегда волнительно и для известных исполнителей, и для начинающих артистов».

Что касается фаворитов конкурса, то для Джамалы открытием нынешнего Нацотбора стала тернопольская группа TVORCHI: 

«Мне очень понравилась группа TVORCHI. Они зацепили меня свежестью звучания, характерного для современной шведской и британской музыки. Но при этом не возникло мысли (которая посещает меня очень часто), что я это уже где-то слышала. На Нацотборе время от времени звучат песни, после которых остается ощущение «так хотел попасть на Евровидение, что написал слишком евровизионную песню». С TVORCHI такого не было. Мне понравилось то, как они выглядели, как себя чувствовали на сцене, и сама конкурсная песня. Все очень модно и современно!»

По словам артистки, впервые за всю историю Национального отбора, она впервые отправила SMS за понравившегося участника:

«Когда я сидела в судейском кресле, у меня не было времени отправлять SMS, да и это было бы неэтично, на мой взгляд. Впервые за четыре года я отправила SMS в поддержку кого-то из участников Нацотбора. И мой голос, как ни странно, был за группу TVORCHI!» 

Больше по теме: TVORCHI: топ-5 песен участников Отбора на Евровидение 2020

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить