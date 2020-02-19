Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Участница нацотбора на Евровидение-2020 GARNA представила новую песню
Участница национального отбора на Евровидение-2020 харьковская певица GARNA (Алена Левашева) представила новую песню на украинском языке «Запам’ятай».
Автором слов и музыки выступил саунд-продюсер Алексей Хорольский в соавторстве с GARNA. Сведение – Роман Непомящий (NeRo). В песне сочетаются стиль диско-фанк с фирменной соул манерой певицы.
«Это про молниеносную, пронизывающую любовь с первого взгляда, которую, я думаю, испытывала каждая из нас девочка, когда от одного взгляда можно потерять голову и изменить судьбу друг друга. Это легкая fun песня, которая уже настраивает нас на весеннее настроение», – отметила GARNA.
GARNA – украинская певица с уникальной манерой исполнения и сильным вокалом, мощной и экспрессивной подачей, автор собственных песен, вокалистка симфонического кроссовер оркестра «Prime Orchestra» и кавер проекта «Manera».
Больше по теме: TVORCHI: топ-5 песен участников Отбора на Евровидение 2020