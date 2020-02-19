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Участница нацотбора на Евровидение-2020 GARNA представила новую песню

19.02.2020

Участница национального отбора на Евровидение-2020 харьковская певица GARNA (Алена Левашева) представила новую песню на украинском языке «Запам’ятай».

Автором слов и музыки выступил саунд-продюсер Алексей Хорольский в соавторстве с GARNA. Сведение – Роман Непомящий (NeRo). В песне сочетаются стиль диско-фанк с фирменной соул манерой певицы.

«Это про молниеносную, пронизывающую любовь с первого взгляда, которую, я думаю, испытывала каждая из нас девочка, когда от одного взгляда можно потерять голову и изменить судьбу друг друга. Это легкая fun песня, которая уже настраивает нас на весеннее настроение», – отметила GARNA.

GARNA – украинская певица с уникальной манерой исполнения и сильным вокалом, мощной и экспрессивной подачей, автор собственных песен, вокалистка симфонического кроссовер оркестра «Prime Orchestra» и кавер проекта «Manera».

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