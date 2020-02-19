В весеннем сезоне 2020 года в эфире телеканала СТБ появится новое психологическое семейное реалити «Супермама». Ведущим проекта станет легендарный психолог Дмитрий Карпачев. Подробности читайте в материале.

В новом проекте еженедельно четыре мамы будут соревноваться за звание «Супермамы». Они будут знакомиться с детьми своих конкуренток, анализировать их стиль воспитания, оценивать общий климат в семье, самореализацию мамы и другие моменты. За каждый критерий героини выставляют соперницам оценки.

Дмитрий Карпачев будет комментировать поступки мам, давать им практические советы по воспитанию детей, а также отдаст свои баллы одной из них. Та, которая в конце недели набирает наибольшее количество баллов, получает звание «Супермама».

«Я пришел на этот проект, потому что считаю, что мы должны воспитывать детей счастливыми!» ‒ говорит Дмитрий Карпачев.

Больше по теме: СТБ приобрел права на адаптацию сериала-хита «The good wife»

«Когда мы решили адаптировать этот французских проект, мы знали, что ведущим должен быть только Дмитрий Карпачев. И, знаете, несмотря на то, что Дмитрий два года назад говорил, что ему не интересно телевидение, согласился сразу же!» ‒ говорит директор департамента управления производством телеканала СТБ Наталья Франчук.

Производством проекта занимается студия Анны Калины (дивизион Продакшен).

Премьера в эфире телеканала СТБ состоится весной 2020 года.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ