Совсем недавно в свет вышла совместная композиция двух прогрессивных артисток – Джамалы и ALYONA ALYONA «Жалі». Уже в эту субботу, 22 февраля, Джамала представит композицию «Жалі» в прямом эфире Национального отбора на Евровидение-2020!

Известно, что режиссером видеоклипа выступил известный режиссер, танцор и оператор Дмитрий Чернявский, оператором — Антон Фурса. Автор музыки — Джамала, текст для композиции — результат совместного творчества Джамалы, Alyona Alyona, Татьяны Милимко и Владимира Макаровского.

По словам самой Джамалы, песня, которую она презентует в прямом эфире Нацотбора-2020, – о сожалениях:

«Наша песня – о сожалениях. Сейчас все книги – о достижении успеха, пути к мечте. Они начинаются с мысли о том, что важно не сожалеть о прошлом, а двигаться вперед. Сожаления и мысли об ошибках автоматически тянут тебя назад. Важно не зацикливаться на них, ведь победитель не тот, кто все время выигрывает, а тот, кто никогда не сдается… Идея песни и мелодия пришли ко мне очень быстро, в течение нескольких минут. В середине композиции мне захотелось добавить хип-хоп часть — в лучших традициях Кендрика Ламара, душевную и со смыслом. Я предложила написать и исполнить ее Alyona Alyona, поскольку уважаю и люблю ее творчество. Кроме того, у нас уже есть позитивный опыт совместной работы — трек «Забирай», вышедший в конце прошлого года».

Напоминаем, что в прошлом году дискографию певицы пополнили еще две коллаборации — «Крок» с электронным проектом Cape Cod и «Кохаю» со знаменитым казахстанским рэпером Jah Khalib.

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