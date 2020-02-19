Ищете интересный детективный сериал? Актриса сериалов СТБ «Загадка для Анны» и «Исчезнувшая невеста» Даша Трегубова знает все о мире кино. А для того, чтобы вас больше не беспокоил вопрос о выборе детектива, Даша сделала подборку с лучшими кинокартинами. Так какой сериал или фильм стоит посмотреть? Узнайте в материале.

Счастливое число Слевина

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Страна: США, Германия

Жанр: драма, мистика

В главных ролях: Брюс Уиллис, Морган Фриман, Джош Хартнетт, Бен Кингсли, Люси Лью.

Невероятный детективный триллер получил большой успех в мире кино. Сюжет настолько закручен, что завораживает с первой минуты просмотра. В основе фильма — история Слевина Кавалера, у которого все планы рушатся на глазах. Остановившись в квартире друга, Слевин даже не подозревает, с какими опасными людьми сведет его жизнь.

«Это мой любимый детектив последнего десятилетия. Рекомендую каждому к просмотру. Такое произведение киноискусства захватывает с первых минут», — делится Даша.

Большая маленькая ложь

Страна: США

Жанр: детектив, драма

В главных ролях: Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Зои Кравиц и другие.

В центре повествования — три матери, которых объединяет загадочное убийство. История детективного сериала начинается в обычной американской школе. Семьи одноклассников втянули в неприятный скандал. Школа делится на два лагеря, и противостояние вскоре достигает апогея.

Даша Трегубова считает эту картину одним из лучших детективных сериалов. Это интригующая история о любви и ненависти в семье.

Вершина озера

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Страна: США

Жанр: детектив, драма

В главных ролях: Элизабет Мосс, Николь Кидман, Гвендолин Кристи, Давид Денсик и другие.

Действие уголовного детектива происходит в захолустном городке в Новой Зеландии. Двенадцатилетняя девочка находится на пятом месяце беременности и никому не рассказывает, кто отец ребенка. В один момент героиня решает покончить с собой. К счастью, невинную спасают, а расследование этого странного дела поручают детективу. Но девочка бесследно исчезает…

«Невероятный сериал с нотами детектива интригует и завораживает. Второй сезон мне понравился меньше, а вот первый — задел душу сразу», — признается Даша Трегубова.

Пуаро Агаты Кристи

Страна: Великобритания

Жанр: детектив, драма

В главных ролях: Дэвид Суше, Хью Фрейзер, Филип Джексон, Полин Моран и др.

Детективный сериал рассказывает о невероятных расследования, которыми занимается следователь Эркюль Пуаро. В Лондоне уже много лет работает эмигрант из Бельгии, бывший полицейский Эркюль Пуаро. Мужчина занимается частным сыском, расследуя загадочные события.

Даша Трегубова обожает смотреть детективные сериалы по мотивам книг Агаты Кристи:

«Расследование Пуаро — это невероятная история известного детектива Великобритании. Агата Кристи создала персонажа, который понравится и детям, и взрослым. Такие сериалы вызывают только восторг!»

Залечь на дно в Брюгге

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Страна: Великобритания, Ирландия

Жанр: детектив, комедия

В главных ролях: Колин Фаррелл, Брендан Глисон, Рэйф Файнс и другие.

Действия детективного фильма разворачиваются вокруг двух профессиональных преступников. Один из них получает задание, с которым, к сожалению, не справляется должным образом. И шеф Гарри от греха подальше отправляет «подопечного» за пределы Англии — в старинный бельгийский городок под названием Брюгге…

«Этот фильм славится смешением жанров — комедии и детектива. Это классика жанра, которая одновременно заставляет улыбаться и сопереживать», — говорит Даша Трегубова.

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