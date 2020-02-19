Гороскоп на 20 февраля 2020 года поможет вам принять правильное решение. Кого ждут прекрасные знакомства, а кто должен поберечь свое здоровье? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

Овны

День предвещает очень много работы. Однако вы со всем справитесь. Правда к вечеру силы будут на исходе. Та что не планируйте никаких встреч. Просто отдохните.

Тельцы

Замечательный день. Может возникнуть неожиданная поездка или командировка. Так что яркие эмоции вам обеспечены.

Близнецы

Вы слишком зависите от чужого мнения. Не стоит слушать сплетни. Особенно, если они касаются вас. Просто делайте свою работу. Время все расставит по своим местам.

Раки

Вы полностью поглощены работой. Все планы, которые вы поставили себе раньше, потихоньку воплощаются в реальность. С чем мы вас и поздравляем.

Львы

Прекрасный день. Вы начинаете воплощать в реальность свои мечты. Тут главное не расслабиться и продолжать работать в том же темпе. У вас все получится.

Девы

Долгожданные события наступят раньше, чем вы предполагали. В любом случае вам обеспечены хорошие эмоции. Разделите успех с близким человеком.

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Весы

Вы слегка утратили свои силы и запал. Но не стоит паниковать. Пересмотрите свой режим дня сделайте все возможное, чтобы вы больше спали.

Скорпионы

Удачный день. Все деловые встречи пройдут на ура. Вы отлично справитесь со всеми задачами. Так что можете смело вечерком побаловать себя вкусным ужином в дорогом ресторане.

Стрельцы

Посвятите день своей семье. Из-за постоянной занятости вы уделяете близким очень мало внимания. Всех денег не заработаешь, а вот семья может обидеться.

Козероги

Ваше обаяние поможет добиться успеха в делах и получить выгоду. Это особенно касается финансовых вопросов. К вечеру вероятно знакомство с интересным человеком. Возможно начало романтических отношений.

Водолеи

Будьте осторожны на дороге. Есть риск случайных ДТП и травм нижних конечностей. В вопросах здоровья проявите бдительность. Лучше перестраховаться.

Рыбы

Удачный день. Ваши желания начинают исполняться. Однако для закрепления эффекта не сидите сложа руки. Больше работайте. Все у вас получится.

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