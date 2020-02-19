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Дифтерия в Украине

19.02.2020

После вспышки кори в Украине врачи предупреждают о возможной эпидемии дифтерии. Эта болезнь гораздо опаснее кори, поскольку смертность от нее составляет почти 50%. Чем именно опасна дифтерия, каковы ее симптомы и лечение? А также почему необходимо делать прививки от дифтерии, рассказал врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский

здоровье

Дифтерия ‒ острая инфекционная болезнь, которая поражает органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, а также надпочечники. На месте, которое поражает инфекция, возникает воспалительный процесс с фибринозным налетом.

Возбудителем болезни является дифтерийная палочка. Заболевание передается воздушно-капельным путем. Также заразиться можно через вещи, которых касался больной.

Разновидности дифтерии

  • дифтерия ротоглотки (миндалин)
  • дифтерия дыхательных путей (гортани, трахеи, бронхов)
  • дифтерия носа
  • дифтерия глаз
  • дифтерия половых органов
  • дифтерия кожи

Симптомы дифтерии

  • боль в горле
  • ухудшение самочувствия
  • повышение температуры тела
  • на пораженных участках появляется серо-белый налет
  • отек пораженного места
  • сладковатый запах изо рта

Также дифтерия может привести к появлению осложнений, в частности ‒ поражение нервной системы. Вследствие паралича дыхательных путей больной может умереть.

Лечение дифтерии

Если появляется хотя бы малейшее подозрение на дифтерию, больного надо немедленно госпитализировать. Основной метод лечения ‒ введение антитоксической противодифтерийной сыворотки и антибиотиков.

Профилактика дифтерии

Единственным способом профилактики такого сложного заболевания является прививка. Однако она не гарантирует защиту от болезни на 100%, но в случае заражения человек гораздо легче переносит симптомы болезни. А иногда они вообще не проявляются.

Сейчас в Украине есть большой риск возникновения эпидемии дифтерии, поскольку достаточно много людей отказываются от прививки и не вакцинируют своих детей.

Врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский на своей странице в Instagram призвал всех своих подписчиков вакцинироваться и не шутить со здоровьем.

«Дифтерия! Опасное, быстро распространяемое инфекционное заболевание. Течение обычно тяжелое, для лечения нужен антитоксин, которого, к сожалению, в стране мало. Проще и эффективней ‒ вакцинация! Вакцины есть, можно получить бесплатно в амбулаториях по месту жительства. Найдите время для себя и своих детей! Будьте здоровы!».

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