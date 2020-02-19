Совсем скоро мы встретим самый женский день в году – 8 Марта. Если вы еще не успели купить подарки близким вам подругам – стоит поторопиться, а мы поделимся с вами оригинальными идеями.

Подарок подруге на 8 Марта

Сертификат – это универсальный подарок, ведь подруга сама определяет, когда и как его использовать. Отталкиваясь от предпочтений близкого вам человека, подумайте, что получить ей будет приятней всего: подарок-впечатление, сертификат на косметические услуги (на которые вы легко можете отправиться вместе), покупку товаров, обучение чему-либо и т. д.

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Необычные подарки подруге на 8 Марта

Приятными станут подарки для хобби. Если ваша подруга увлекается спортом – присмотритесь к инвентарю, нужным аксессуарам и полезным мелочам. Если ее хобби – это рисование, актуальными будут подходящие аксессуары (кисти, холст, краски, красивый фартук) и т. д. Такой подарок точно будет оценен по достоинству.

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Практически каждую девушку порадует новая косметика. Что именно – зависит от вашего бюджета и предпочтений подруги: новый карандаш или весенняя помада, красивые тени или средство для снятия макияжа – этот подарок точно пригодится.

Аксессуары также никогда не будут лишними: красивый шарф, оригинальный кошелек, кольцо или серьги, заколочки, резинки и подобное.

Также задумайтесь над подарком для дома и уюта. Ведь каждая девушка любит заниматься обустройством своего жилья. Новая свечка или фоторамка с красивой вдохновляющей надписью станет также постоянным приятным напоминанием вашей подруге о вас.

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Не забывайте, что цветы и сладости нравятся практически каждой девушке. Ее любимые конфеты точно поднимут настроение, а цветы напомнят о приходе весны.

Подумайте, что будет приятно получить от вас именно этому человеку, и 8 Марта запомнится вашей подруге и вам только с лучшей стороны!

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