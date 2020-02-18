Певица Alyosha беременна в третий раз

Известная украинская певица Alyosha беременна третьим ребенком. Об этом стало известно на одном из концертов исполнительницы. Подробнее читайте в материале.

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Известную украинскую певицу Alyoshу заподозрили в беременности. Поклонники обратили внимание на округлившийся животик и свободную одежду, которую выбрала певица на один из концертов.

Кстати, во время выступления украинская певица намекнула на свое интересное положение. Darwin сделал комплимент Alyoshе. Певец сказал, что блондинке подходят цветы, а Алена ответила, что на самом деле ей подходят «Топольки». Кстати, прямо со сцены, она призналась в любви мужу Тарасу Тополе.

Пара пока не комментирует слухи о беременности.

Напомним, Alyosha со своим мужем Тарасом Тополей уже воспитывают двух сыновей – Романа и Марка.

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