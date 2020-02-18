6 марта на СТБ стартует долгожданный 10 сезон романтического реалити «Холостяк», главным героем которого стал 34-летний пилот и владелец летной школы в США Макс Михайлюк. Пока телезрители ждут премьеру, телеканал выпустил интригующий промо-ролик. О том, как он создавался, почему Холостяк импровизировал в кадре и какие советы давал съемочной команде, рассказали промо-директор СТБ и автор идеи ролика Лидия Панькив, руководитель проектов креативных разработок Александр Антонов и дизайн-директор Михаил Бабак.

Идея промо-ролика

Лидия Панькив: Мы отталкивались от потребностей и желаний всех женщин. Ведь каждая девочка хотя бы раз в жизни мечтала, чтобы для нее достали звезду с неба. Собственно, кто как не пилот – человек, который большую часть времени проводит в небе – способен на такой подвиг? Можно сказать, что идея лежала на поверхности. Более того, когда мы впервые познакомились с Максом, и спросили, достанет ли он звезду с неба для любимой, он ответил: «легко»! Мы поняли, что это классная идея и она о нашем герое, а не просто красиво рассказанная история.

Сюжет

В первом тизере телезрители увидели пилота в домашней обстановке. У него есть карты и телескоп, благодаря которым он находит в небе самую красивую звезду. Ее он хочет достать для своей любимой. Мужчина прокладывает маршрут полета, надевает форму и отправляется к своей цели – это сюжет самого промо-ролика. В конечном итоге, звезда превращается в камешек на кольце. С ним на взлетной полосе Холостяк делает предложение своей девушке, которую найдет на проекте. «Это отличительная черта промо-ролика 10 сезона, поскольку раньше зачастую символом была роза. Но после того, как мы убедились, что свадьба на проекте «Холостяк» реальна (герой 9 сезона Никита Добрынин сделал предложение Даше Квитковой), решили сразу начинать с серьезных намерений. Хотим, чтобы кольцо в промо-ролике стало чем-то пророческим. Более того, саундтрек к видео (песню Рианны Diamonds) исполнили супруги Вера Кекелия и Рома Дуда, которые также познакомились в телевизионном шоу», – отмечает Лидия.

Команда промо

Лидия: Несмотря на то, что основной ролик длится всего 45 секунд, в съемке было задействовано очень много людей: графические дизайнеры, большая операторская группа, костюмеры и многие другие. Команда состояла примерно из 40 человек.

Съемки ролика

Александр Антонов: Интересным опытом для меня была съемка в кабине самолета. Ее заменил авиасимулятор, в котором тренируются реальные пилоты. Там очень мало места, что создавало определенные неудобства для съемки. Только представьте, как себя чувствовал наш оператор, который достаточно крупный! Снимать было тяжело, но со стороны это все выглядело достаточно комично (улыбается).

Лидия: Когда мы ездили на освоение локации, у нас еще остался час свободного времени. Тогда каждый желающий смог почувствовать себя ребенком, сесть в авиасимулятор и тоже полетать над океаном, где-то над Майами. Все радовались как дети.

Впечатление команды от Холостяка

Лидия: Мы познакомились с Максом уже на съемочной площадке. И, скажу честно, такого Холостяка у нас действительно еще не было. Он успевает все! Наверное, это связано с тем, что во время полета ему приходится контролировать очень много процессов: приборы, следить за погодными условиями и т.д. На площадке это очень ощущалось. Например, он успевал не только выполнять наши задачи, но и побеспокоиться о команде – предлагал сделать кофе членам съёмочной группы. Он очень приятный в работе и в общении. Думаю, зрители тоже рассмотрят эти качества. Человек заходит – и с первых минут излучает свет. Не зря его называют неземным Холостяком (улыбается. – Прим.ред.).

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Макс консультировал нас как пилот. Он рассказывал, как должно все выглядеть, какие огни следует включать, с какой стороны кабины. Одним словом, Холостяк провел для нас такой маленький курс пилотов. По крайней мере, первую вступительную лекцию мы прослушали. Если раньше я совсем ничего не знала о самолетах, то сейчас даже могу рассказать что-то интересное (улыбается. – Прим.ред.).

Форма пилота

Лидия: Удивительно, но Макс практически никогда не носит фуражку на работе. Он говорит, что это парадная форма пилотов и у них не принято надевать головной убор каждый день. А нам так понравилось, как он выглядит в этой фуражке (улыбается. – Прим.ред.). И, к тому же, мы ориентировались на женскую аудиторию. Что скрывать, всем девушкам нравятся мужчины в форме! И в их понимании, в образе пилота обязательно должна присутствовать фуражка. Вместе с этим мы старались максимально воссоздать правильный образ. Уточняли у Макса все детали. Например, летает он с гарнитурой или с наушниками. Ведь нам было важно еще и не закрыть его лицо, чтобы девушки рассмотрели, какой красивый у нас герой (улыбается. – Прим.ред.). Но все в порядке. Макс обычно летает с маленькой гарнитурой. И это еще не все! Во время съемки сцены, когда Холостяк сидит уже в кабине, мы решили снять с него пиджак и попросили закатать рукава – думали, так будет удобнее. Но Макс рассказал нам, что первое, что делает пилот для своего комфорта, садясь за штурвал самолета – так это снимает галстук.

Курьезы на съемочной площадке

Лидия: Наш Холостяк часто самоиронизировал и смешно реагировал на некоторые ситуации. Говорил, что он – не актер и не модель, и что у нас с ним ничего не получится (смеется. – Прим.ред.). Пока наносили грим, он признался, что никогда раньше его столько не пудрили. В этом всем он очень настоящий. Думаю, участницам будет с ним интересно и весело.

Также Макс был приятно удивлен нашему подходу к съемке. Говорил: «У вас такое внимание к деталям. Никогда бы не подумал, что можно настолько пристально следить, к примеру, за тем, как падает свет». Нам же очень хотелось показать героя таким, какой он есть в жизни.

Импровизация в кадре

Лидия: Мы разрешали Максу импровизировать, поскольку он не актер и не певец. Одним словом, не публичный человек. Он проживал определенные сцены именно так, как чувствовал. И уже на монтаже мы отбирали как раз те кадры, где он максимально сам все делал, где мы не подсказывали, как правильно вытянуть руку и т.д. Все получилось очень естественно. Ведь он по-настоящему может достать звезду с неба для любимой (улыбается. – Прим.ред.).

Постпродакшен

Александр: В создании ролика использовалось много компьютерной графики. Например, мы взяли готовую модельку самолета и затем адаптировали, дорисовали ее под себя. Важны были все детали, чтобы кабина симулятора обязательно сочеталась с нашим авиалайнером. Далее необходимо было создать облака и звезды, среди которых летит самолет Холостяка. Все это очень трудоемкий, но безумно интересный процесс, поскольку хотелось, чтобы в итоге все вышло идеально – одновременно и красиво, и реалистично.

Михаил Бабак: Вся сложность заключалась в просчетах 3D. Самый кропотливый кадр – это прорыв самолета сквозь облака. Для просчета этого фрагмента понадобилось 40 компьютеров, а также 8 рабочих дней. Остальное время ушло на прорисовку звездного неба и самолета. Дело в том, что у нас в Украине нет оборудованного съемочного авиалайнера, который можно было бы использовать в работе. В Европе это возможно. У нас же был всего один выход – сделать все в 3D. Нам нужны были референсы, образцы, как выглядит самолет на расстоянии 30 метров. Как будто мы видим его из окна другого самолета. Как себя ведет авиалайнер, какая его скорость или как он пробивается сквозь тучи – таких видео нет, особенно в ночном небе. Поэтому художественную часть картинки нам приходилось придумывать самостоятельно. Это был интересный опыт работы – графически создать целую историю!

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Идея и копирайт – Лидия Панькив.

Креатив – Александр Антонов.

Режиссер – Сергей Сторожев.

Оператор – Сергей Ревуцкий.

Режиссер монтажа – Элґуджа Гогохия.

Постпродакшен (графика) – Алексей Репик, Михаил Бабак, Дмитрий Диденко, Валентин Водолазко, Анатолий Дьяконов.

Музыкальный продюсер – Владислав Музыченко.

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