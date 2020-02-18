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Насколько все серьезно в проекте «Холостяк», рассказал Никита Добрынин

18.02.2020

Главный герой 9-го сезона «Холостяк» Никита Добрынин дал большое интервью для YouTube-канала «Зе Интервьюер», в котором раскрыл тайны проекта, насколько все серьезно в реалити, а также сколько девушек приходят за настоящими чувствами. Подробнее узнайте в материале.   

никита добрынин

Самый красивый и счастливый финал с продолжением вне камер увидели зрители 9-го сезона проекта «Холостяк». Главный герой Никита Добрынин подарил заветное кольцо Даше Квитковой, а в ток-шоу «Как выйти замуж» двое признались, что готовы жить вместе и продолжать развивать отношения. 

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Недавно Никита сделал предложение своей возлюбленной. И теперь, когда пара активно готовится к свадьбе, двое рассказали, насколько все серьезно в проекте. 

«Когда мы только вели переговоры о моем участии в реалити «Холостяк», руководитель Анна Калина ответила мне на интересующие вопросы, насколько все по-настоящему. Она сказала мне, что за чем бы девушки не приходили на проект, спустя неделю-две все понимают, что это не телешоу, а проект, в котором реально появляются чувства», — рассказывает теле- и радиоведущий.

никита добрынин и даша квиткова

Никита отметил, что так и произошло. Вскоре абсолютно все включились в отношения: «Поверь, все очень серьезно. Это большой плюс, и в то же время минус проекта. Ведь если не складываются отношения, то девушки страдают. Были и те, кто писал сообщения благодарности и пожелания встретить свою любовь».

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