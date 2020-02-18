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Маникюр сезона зима-2020: варианты в фото

18.02.2020

Зима в самом разгаре. Но большинство праздников уже закончились и от кричащих блесток на всех десяти ногтях хочется перейти к чему-то более спокойному, но, тем не менее, праздничному. Что же в тренде в маникюре зимой 2020 года читайте в материале.

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Французские мотивы

Французский маникюр это классика, которая никогда не выйдет из моды. И если вам немного надоело однообразие, можно внести в такой вид маникюра небольшую изюминку. Сделайте акцент на одном или нескольких ноготках. Это выглядит просто и со вкусом.

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

Нюд не выходит из моды

Мы бы даже сказали, что маникюр в нюдовых тонах сейчас находится на пике популярности. Аккуратные светлые, почти естественные цвета с одним ярким акцентом или вовсе без него — хит зимы 2020 года! Такой маникюр визуально удлинит ваши пальчики, сделав их более изящными. 

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

Зимние мотивы

Ну, что не говорите, а зимние мотивы все еще актуальны. Яркие ногти с рисунками снежинок, оленей, елок и прочей символики помогут вам продлить новогоднее настроение еще на несколько недель. Не бойтесь экспериментировать и полностью отдайтесь в руки зимней фантазии. 

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

Да будет цвет!

Ногти ярких цветов тоже актуальны. Только стоит отдать предпочтение глубоким спокойным тонам: зеленый, бордо, серый — прекрасный выбор для смелых модниц. 

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

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Геометрия

Геометрические мотивы не утратили своей актуальности. Маникюр такого типа можно разбавить более спокойным выбором цвета. Но, как ни крути, такой вид маникюра будет актуальным еще несколько сезонов. 

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

маникюр 2020

Бонус

Ну, а для королев танцполов предлагаем все же не отказываться от блесток и разочек побаловать себя таким необычным маникюром. 

маникюр 2020

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