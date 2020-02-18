Зима в самом разгаре. Но большинство праздников уже закончились и от кричащих блесток на всех десяти ногтях хочется перейти к чему-то более спокойному, но, тем не менее, праздничному. Что же в тренде в маникюре зимой 2020 года — читайте в материале.

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Французские мотивы

Французский маникюр — это классика, которая никогда не выйдет из моды. И если вам немного надоело однообразие, можно внести в такой вид маникюра небольшую изюминку. Сделайте акцент на одном или нескольких ноготках. Это выглядит просто и со вкусом.

Нюд не выходит из моды

Мы бы даже сказали, что маникюр в нюдовых тонах сейчас находится на пике популярности. Аккуратные светлые, почти естественные цвета с одним ярким акцентом или вовсе без него — хит зимы 2020 года! Такой маникюр визуально удлинит ваши пальчики, сделав их более изящными.

Зимние мотивы

Ну, что не говорите, а зимние мотивы все еще актуальны. Яркие ногти с рисунками снежинок, оленей, елок и прочей символики помогут вам продлить новогоднее настроение еще на несколько недель. Не бойтесь экспериментировать и полностью отдайтесь в руки зимней фантазии.

Да будет цвет!

Ногти ярких цветов тоже актуальны. Только стоит отдать предпочтение глубоким спокойным тонам: зеленый, бордо, серый — прекрасный выбор для смелых модниц.

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Геометрия

Геометрические мотивы не утратили своей актуальности. Маникюр такого типа можно разбавить более спокойным выбором цвета. Но, как ни крути, такой вид маникюра будет актуальным еще несколько сезонов.

Бонус

Ну, а для королев танцполов предлагаем все же не отказываться от блесток и разочек побаловать себя таким необычным маникюром.

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