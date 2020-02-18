Уже 22 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение-2020 в ходе которого будет избран представитель от Украины. Среди шести участников только один получит заветную победу и уже в мае выступит на сцене песенного конкурса в Роттердаме. Редакция STB.UA предлагает вам сделать свой прогноз, кто же поедет от Украины на Евровидение в 2020 году.

После второго полуфинала состоялась жеребьевка, которая определила порядок выступлений конкурсантов. KRUTЬ, Jerry Heil, Go-A, David Axelrod, KHAYAT и TVORCHI снова исполнят песни, а жюри и зрители распределят свои голоса. Однако результаты мы узнаем 22 февраля. А пока предлагаем спрогнозировать победителя.



* Это голосование является развлекательным контентом и не влияет на результаты официального голосования за участников Национального отбора на Евровидение-2020!

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