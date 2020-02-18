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Какую прическу сделать на 8 марта: идеи в фото от стилистов СТБ
Чтобы выглядеть неотразимо в праздничный день, предлагаем вам, дорогие дамы, идеи причесок для коротких, средних и длинных волос. Читайте в нашем материале от стилистов телеканала СТБ, как создать идеальный образ к 8 Марта.
Прически на длинные волосы
Локоны на 8 Марта
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Весна – пора романтики! Обладательницам длинных волос предлагаем не прятать свои локоны, а уложить их с помощью плойки. Создание легких кудрей – несложный процесс. Начнем с него.
Лучше всего для создания локонов использовать утюжок.
- Помойте волосы и тщательно высушите их феном.
- Начешите корни волос.
- Расположите утюжок на пряди, отступив от корней пару-тройку сантиметров.
- Проведите утюжком по локону, поворачивая на 180 градусов. Повторите с каждым локоном.
- Прическу зафиксируйте лаком.
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Косички на 8 Марта
Также длинные волосы легко заплести в косу. Эта прическа смотрится нежно и романтично.
- Тщательно расчешите волосы.Разделите их на 3 равные пряди. Возьмите разделенные пряди в руки. Две крайние пряди в руках, а средняя остается свободной.
- Правую часть кладем на центральную. Средняя уже получается крайней, удерживаем левой рукой 2 пряди. Крайную левую прядь 2 мя пальцами (безымянным и мизинцем), а среднюю — средним. Большой палец не дает прядям выпадать.При этом указательный палец выпрямлен.
- Чем туже вы держите пряди и фиксируете натяжение, тем туже и крепче будет ваша коса. Следите за натяжением прядей постоянно.
- Кладем левую прядь на среднюю часть, подхватывая средним пальцем правой руки.
- Когда сделано первое перекрещивание всех прядей по очереди, как описано выше, дальше надо повторять операции. Если вам сложно, просто повторяйте: правую прядь на центральную, левую прядь на центральную и делайте все руками.
Разные варианты плетения кос смотрите на картинках:
Прически на волосы средней длины
Оригинальный пучок на 8 Марта
Эта прическа займет у вас немного времени. Элегантный и стильный пучок можно украсить интересным аксессуаром.
- Расчешите волосы и соберите их в хвост
- После этого волосы в хвосте можно заплести в косичку, либо скрутить в жгут.
- При необходимости зафиксируйте волосы лаком.
Хвост с косой на 8 Марта
- Расчешите волосы расческой и разделите на две части.
- Одну часть волос соберите в хвост, а вторую – заплетите в косу.
- Оберните косу вокруг хвоста и закрепите кончик заколкой.
- Украсить прическу можно аксессуаром.
Прически на волосы короткой длины
Волосы на бок на 8 Марта
Волосы на бок подойдут девушкам с каре.
- Сделайте боковой пробор и перебросьте часть волос на одну сторону.
- Локоны можно накрутить или оставить ровными.
- Тщательно расчешите волосы и зафиксируйте их лаком.
Косички на коротких волосах на 8 Марта
- Сделайте боковой пробор.
- Заплетите косу на одной стороне пробора.
- Со второго плетения добавьте в косу пряди с оставшихся распущенных волос.
- Дойдя до уровня уха, завяжите косу тонкой резинкой и зафиксируйте невидимками.
- Повторите плетение с другой стороны пробора.
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Каждую прическу можно украсить небольшим аксессуаром.