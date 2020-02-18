Гороскоп на 19 февраля 2020 года принесет вам много полезной информации. Кому нужно проявить терпение, а кто должен быть немного сдержаннее? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Прекрасный день для новых начинаний. Ваша креативность и нестандартный подход к решению сложных ситуаций поможет выйти из любой критической ситуации.

Телец

Прекрасный день для новых решений и подведения итогов. Сегодня есть велика вероятность сорвать большой куш в виде наследства или премии на работе.

Близнецы

Немного сложный день. Есть риск обострения хронических заболеваний, однако не стоит все принимать близко к сердцу и паниковать. Ближе к вечеру ваше самочувствие улучшиться.

Рак

Сегодня у вас целый день будет романтическое настроение. Захочется уединиться со своей второй половинкой. Так что небольшая прогулка по вечернему городу или парку пойдет вам на пользу.

Лев

Сложный день, который сулит вам много проблем. Постарайтесь сохранить здоровье. Если сегодня заболеете, то болезнь будет долгой и тяжелой, возможны осложнения. Поберегите себя. Во второй половине дня возможны головные боли.

Дева

Вам стоит быть очень осторожными. Любое решение, которое вы сегодня примите, может негативно отразиться на вашем комфорте и благополучии. Прекратите думать об окружающих.

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Весы

Немного нестандартный день. Вам могут поступить неожиданные предложения. Однако не спешите сразу соглашаться. Хорошенько все обдумайте. Вдруг сейчас это вам не нужно.

Скорпион

Сегодня вам лучше побыть в одиночестве. Любые встречи могут закончиться крупным скандалом. Поэтому лучше перенесите решения рабочих вопросов на завтра.

Стрелец

Посвятите день укреплению собственных позиций. Это касается как рабочей сферы, так и отношений с близким человеком. Вечер проведите в тишине и покое.

Козерог

Сегодня звезды рекомендуют вам посвятить день шоппингу. Пройдитесь по магазинам. Есть вероятность покупки дорогой вещи с огромной скидкой.

Водолей

Очень насыщенный день, который предполагает много встреч. Вам предстоит быстро принимать решения. Поэтому проявите все свое способности и, главное, смотрите на перспективу.

Рыбы

Критический день. День испытаний, проверки истинности намерений и планов. Звезды предупреждают, что любое дело потребует от вас больших усилий, чем обычно. Поэтому запаситесь терпением и выдержкой. Она вам понадобится.

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