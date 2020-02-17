Я держала удар сильно: Элина Иващенко о критике от Тины Кароль, шаблонность песни и Данилко

Элина Иващенко – победительница самого масштабного вокального проекта «Х-фактор» – 10 и самая молодая участница Нацотбора на Евровидение 2020 – выступила на сцене Нацотбора. Однако, молодая и яркая участница не набрала положенное количество голосов от жюри и зрителей для того, чтобы пройти в финал. Что думает сама Элина по этому поводу – далее в материале!

Известно, что Элина Иващенко профессионально занимается вокалом с 5 лет, а сейчас учится в Киевской муниципальной академии музыки им. Р. М. Глиэра.

28 декабря состоялся суперфинал шоу «X-фактор», и Элина выиграла его, выступив с песней «Де ти там» (Квитка Цисык). По словам Элины, на Нацотбор она пришла не как участница вокального шоу, а как артист, который хочет достойно показать вокальную и талантливую Украину. Однако, в этом году поехать на Евровидение-2020 Элине Иващенко уже не удастся.

Удалось ли тебе на сцене полуфинала сделать все, что хотелось?

Да, удалось! Конечно, в дальнейшем прислушаюсь к комментариям судей, однако свой номер я воспринимаю по-своему. Мне приятно, что я была услышанной, и зрители отреагировали положительно, поэтому я счастлива, что выполнила одну из своих миссий.

От Тины Кароль ты ждала таких резких комментариев?

Вот именно критики и ждала! Я с самого начала понимала, что Тина Кароль будет именно тем членом жюри, который будет указывать на ошибки. Я была готова к этому, поэтому я держала удар сильно и считаю, что возможно, она в чем то права.

Про Данилко, ты соглашаешься, что песня – шаблонная?

Я не считаю ее шаблонной и в принципе думаю, что песни шаблонными не бывают, потому что каждая песня – она ​​особенная по-своему и несет свой смысл. Я думаю, что он сказал это обо всей вокальной музыке, но тогда что мы можем говорить о Адель, Бейонсе и других исполнителей?

А если бы ты прошла в финал, то прислушивалась бы к советам жюри? Забрала бы модуляцию, изменила бы постановку, аранжировку?

Мы бы обдумали концепции, но лично я вижу песню такой, какой она была на полуфинале. Сейчас я не расстроена, потому что постоянно привыкла слышать критику в свою сторону. Для меня это – классно, и я рада, что мое выступление было именно таким! Сейчас я горжусь тем, что мы сделали все именно так, как мы хотели!

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