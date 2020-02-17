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TVORCHI: топ-5 песен участников Нацотбора-2020

17.02.2020

Группа TVORCHI – финалисты Нацотбора на Евровидение 2020. Пока дуэт готовится к выступлению в финале конкурса, послушайте топ-5 песен музыкантов. 

Евровидение 2020: второй полуфинал отбора на Евровидение 2020 в Украине (эфир от 15.02.2020) – смотреть трансляцию онлайн

творчі

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Известно, что группа TVORCHI была основана только два года назад. В ее состав вошли саунд-продюсер Андрей Гуцуляк и вокалист Джеффри Кенни. Музыкальный стиль не имеет точного определения, поскольку сочетает и танцевальную манеру, и расслабляющее звучание.

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TVORCHI являются обладателями двух альбомов – «The parts» (2018) и «Disco lights» (2019), а также авторами синглов «Slow» и «You». Мало кто знает, но последний клип музыкантов на трек «Believe» всего за 12 часов набрал почти 100 000 просмотров, а сейчас насчитывает более 900 000! Смотрите лучшие музыкальные работы ребят прямо сейчас! 

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TVORCHI –  «#не_танцюю»

TVORCHI –  «Believe»

TVORCHI –  «Молодість»

TVORCHI –  «Earthquake»

TVORCHI –  «I can`t believe»

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