В понедельник, 17 февраля, в 20:50 в эфир СТБ выйдут 9 и 10 серии сериала «Смотрящая вдаль». Два новых эпизода дадут нам ответы на многие вопросы и раскроют некоторых героев с неожиданной стороны. Что ждет зрителей в 9 и 10 сериях, читайте в нашем материале.

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В 9 и 10 сериях сериала «Смотрящая вдаль» вы узнаете:

Зачем Александр Атапин решил проникнуть в квартиру Попова?

О чем Атапин захочет поговорить со своей бывшей и нынешней женой Лигунова?

Какую нечистую игру затеял Попов?

Какое известие повергнет в ужас Громова?

Video: «Смотрящая вдаль»: что ждет зрителей в 9 и 10 сериях сериала на телеканале СТБ Сериал Смотрящая вдаль - 9 и 10 серии на сайте СТБ уже 17.02.2020. О чем сюжет 9 и 10 серии фильма Смотрящая вдаль читайте в анонсе

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