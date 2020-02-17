Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

«Смотрящая вдаль»: backstage-видео мистического детектива

17.02.2020

На телеканале СТБ состоялся показ 12-серийного детективного сериала с элементами мистики «Смотрящая вдаль». На съемочной площадке, по ту сторону экрана, всегда происходит все самое интересное. Смотрите backstage-видео мистического детектива в нашем материале. 

батырев смотрящая вдаль

Больше по теме: «Смотрящая вдаль»: количество серий и график выхода нового сериала

«СТБ Сериал» представил картину «Смотрящая вдаль». Мы увидели настоящий детектив с элементами мистики, над производством которого для телеканала СТБ работали FILM.UA и INTRA FILM. По сюжету Анна Севастьянова с детства имела дар предвидения. С возрастом дар исчез, но неожиданно вернулся 20 лет спустя. Анна «увидела», как киллер убивает ее жениха Александра Атапина. Она узнала даже дату и время, когда это произойдет. У Анны есть всего 12 дней, чтобы с помощью своего дара спасти Александра.

жандаров смотрящая вдаль

На своем официальном YouTube-канале FILM.UA решил немного приоткрыть таинственную завесу создания киноленты. Видео знакомит нас с героями мистического детектива «Смотрящая вдаль». В первой его части мы можем увидеть главного героя – Александра Атапина (актер Антон Батырев), а во второй – настоящий экшен, с погонями и взрывами!


Удалось ли Анне спасти любимого и какую цену пришлось ей заплатить за собственное счастье? 

Смотрите все серии сериала  «Смотрящая вдаль» уже на сайте!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить