Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Рецепт блинов с апельсиновой карамелью на Масленицу 2020

17.02.2020

Идеальный рецепт блинов на Масленицу 2020 ищут все хозяйки. Каждая хочет удивить своих родных тонкими и вкусными кулинарными шедеврами. Своим любимым рецептом блинчиков с апельсиновой карамелью поделилась судья «МастерШеф»-9 Елизавета Глинская.

рецепты блинов, блины рецепты, рецепт блинов на воде, рецепт блинов на молоке, блины на воде, блины на молоке, блины на кислом молоке, блины на дрожжах, блины на кефире, простые рецепты блинов

Ингредиенты для теста:

  • мука 130 г
  • сахар 20 г
  • молоко 300 мл
  • яйца 3 шт.
  • цедра 1 апельсина
  • «ореховое» масло 60 г
  • апельсиновый ликер (по желанию) 50 мл
  • соль — щепотка

Ингредиенты для апельсиновой карамели:

  • сахар 40 г
  • сливочное масло — 20 г
  • апельсиновый ликер или черный ром (по желанию)  — 20 мл
  • филе, сок и бланшированная цедра 2 апельсинов

Приготовление «орехового»  масла:

  1. Прогреваем сливочное масло в сотейнике, на среднем огне, до образования коричневого осадка. Появится характерный запах фундука.

Приготовление блинов:

  1. Смешайте яйца с сахаром и добавьте апельсиновый ликер.
  2. Засыпьте муку, соль и цедру апельсина. Перемешайте все венчиком, чтобы не было комочков.
  3. Введите все жидкие ингредиенты: горячее молоко и теплое «ореховое» масло.
  4. Жарим блины на сковороде.
  5. Скручиваем блины в трубочки и нарезаем полосками шириной 23 см.

Больше по теме: Рецепты блинов на Масленицу: как просто приготовить блины от Нади Матвеевой

Приготовление апельсиновой карамели:

  1. С апельсина снимаем цедру.
  2. Вырезаем филе апельсинов.
  3. На сковороду насыпаем сахар и ждем появления аромата карамели с легкой горчинкой. Перемешивать сахар не нужно.
  4. Затем добавляем сливочное масло, слегка наклоняем сковороду, чтобы помочь маслу растопить карамель.
  5. Добавляем апельсиновый ликер и ждем еще несколько секунд до испарения спирта.
  6. Добавляем апельсиновый сок, филе и бланшированную цедру.
  7. Выпариваем на медленном огне до состояния густого сиропа.

Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову
Суровые будни украинских музыкантов: Pianoбой доит корову

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить