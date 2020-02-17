Идеальный рецепт блинов на Масленицу 2020 ищут все хозяйки. Каждая хочет удивить своих родных тонкими и вкусными кулинарными шедеврами. Своим любимым рецептом блинчиков с апельсиновой карамелью поделилась судья «МастерШеф»-9 Елизавета Глинская.

Ингредиенты для теста:

мука — 130 г

сахар — 20 г

молоко — 300 мл

яйца — 3 шт.

цедра 1 апельсина

« ореховое » масло — 60 г

апельсиновый ликер (по желанию) — 50 мл

соль — щепотка

Ингредиенты для апельсиновой карамели:

сахар — 40 г

сливочное масло — 20 г

апельсиновый ликер или черный ром (по желанию) — 20 мл

филе, сок и бланшированная цедра 2 апельсинов

Приготовление «орехового» масла:

Прогреваем сливочное масло в сотейнике, на среднем огне, до образования коричневого осадка. Появится характерный запах фундука.

Приготовление блинов:

Смешайте яйца с сахаром и добавьте апельсиновый ликер. Засыпьте муку, соль и цедру апельсина. Перемешайте все венчиком, чтобы не было комочков. Введите все жидкие ингредиенты: горячее молоко и теплое «ореховое» масло. Жарим блины на сковороде. Скручиваем блины в трубочки и нарезаем полосками шириной 2 – 3 см.

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Приготовление апельсиновой карамели:

С апельсина снимаем цедру. Вырезаем филе апельсинов. На сковороду насыпаем сахар и ждем появления аромата карамели с легкой горчинкой. Перемешивать сахар не нужно. Затем добавляем сливочное масло, слегка наклоняем сковороду, чтобы помочь маслу растопить карамель. Добавляем апельсиновый ликер и ждем еще несколько секунд до испарения спирта. Добавляем апельсиновый сок, филе и бланшированную цедру. Выпариваем на медленном огне до состояния густого сиропа.

Приятного аппетита!

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