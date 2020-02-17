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Поражения лучше учат: Игорь Кондратюк прокомментировал скандальное выступление Элины Иващенко

17.02.2020

Элина Иващенко – полуфиналистка Национального отбора на Евровидение-2020. Несколько дней назад девушка боролась за право представлять Украину на международном конкурсе, однако по результатам судейского и зрительского голосования девушка не прошла в финал конкурса. Выступление молодой артистки прокомментировал ее наставник в проекте «Х-фактор» Игорь Кондратюк. Что сказал Игорь Васильевич о Элине? И понравилось ли ему выступление? Узнайте прямо сейчас!

Подопечная Игоря Кондратюка на шоу «Х-фактор» Элина Иващенко несколько дней назад участвовала в Нацотборе на Евровидение-2020. Однако по результатам голосования второго полуфинала, девушка не попала в финал.

«Для Элины Иващенко вчерашний полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020 был первым шагом во взрослый шоу-бизнес. Сделать его в 18-ть лет в ранге победительницы всех телевизионных вокальных конкурсов – не каждому дано такое. Пиши, пой свои новые хиты так, чтобы вчерашнюю неудачу все потом вспоминали как странное недоразумение! Удачи! Поражения лучше учат, чем победы! Целую, люблю, до встречи!» – написал Игорь Кондратюк в Instagram.

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