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Лунный календарь стрижек на февраль 2020 года от Ярославы Федоровой

17.02.2020

Лунный календарь стрижек на февраль 2020 года поможет выбрать правильную дату для посещения парикмахера. Чтобы добиться идеального результата и не повредить волосы во время стрижки или окрашивания, нужно учитывать фазу Луны в феврале 2020 года. В материале от экстрасенса Ярославы Федоровой вы узнаете, в какие дни нужно идти к мастеру, а когда лучше остаться дома.

лунный календарь стрижек

Перед началом весны каждая женщина хочет немного изменить свою внешность: обновить цвет волос или поменять стрижку. Ведь новый образ может положительно повлиять на жизнь! Однако даже у самого умелого мастера иногда не получается добиться идеального цвета или стрижки. И это не всегда его вина, ведь на качество стрижки и окрашивания влияет дата, которую вы выбрали для посещения салона красоты. Поэтому перед тем, как записаться на стрижку или покраску волос, ознакомьтесь с лунным календарем. В нем вы найдете подсказку, какую дату лучше выбрать.

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Благоприятные дни для стрижки волос в феврале 2020 года

В феврале 2020 будет не так уж много благоприятных дней для посещения салонов красоты. В связи с этим советуем заранее записаться к любимому мастеру с учетом нашего прогноза. Можно стричься и окрашивать волосы в такие дни: 2–5, 8–13, 17–21, 28–29 февраля. 

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Неблагоприятные дни для стрижки волос в феврале 2020 года

Отказаться от окрашивания волос, а также новой стрижки следует в такие дни: 1, 6–7, 14–16, 22–27 февраля. Эти дни лучше посвятите своей семье или просто поваляйтесь в кровати, почитайте книгу и отдохните. 

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