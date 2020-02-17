Телеграмм с каждым годом набирает все больше популярности и обзаводится большим количеством интересных каналов на разную тематику. Предлагаем вам ознакомиться с лучшими Телеграмм-каналами зимы 2020 года. Подробнее читайте в материале.

Количество пользователей Телеграммом превышает 200 миллионов человек. Среди всех мессенджеров именно этот отличается большим количеством каналов на всевозможную тематику. И это несмотря на то, что в приложении можно обмениваться сообщениями, аудиофайлами и видео. Большинство используют этот ресурс в качестве информационного источника и программы для обмена данными. Ежемесячно на просторах Телеграмма появляются новые и интересные «сообщества», которые так или иначе конкурируют между собой. Редакция STB.UA нашла лучшие Телеграмм-каналы зимы 2020 года.

Все Телеграмм-каналы можно разделить на рубрики. Среди самых популярных: музыка, кино, наука и технологии, литература и искусство, кулинария, красота, спорт и юмор.

Телеграмм — СТБ

В первую очередь рекомендуем подписаться на официальный Телеграмм-канал телеканала СТБ, где вы найдете много эксклюзива, бэкстейджа и полезной информации от звезд. А также даты всех премьер, интересные видео и фото со съемок проектов, сериалов и прямых эфиров.

Телеграмм — Музыка

Телеграмм славится и тем, что здесь можно послушать музыку. То есть приложение спокойно послужит плеером. Одним из самых популярных в феврале 2020 года стал канал «Comma.com.ua». Здесь вы найдете: информацию о грядущих премьерах, украинские композиции, которые выходят на международную музыкальную арену, обзоры на альбомы, интервью исполнителей, анонсы и информацию о мировых хитах.

Телеграмм — Кино

Телеграмм-канал о кино, новых фильмах и сериалах — «Кинокляча». Тут вы найдете рецензии на разные премьеры, информацию о грядущих показах и эксклюзивные ролики.

Телеграмм — Наука и технологии

«Addmeto» — канал о новых технологиях, а также о том, что ждет человечество в скором будущем. Будьте готовы к тому, что многие публикации написаны на английском языке, ведь взяты из первоисточников. Также множество популярных постов о научных открытиях можно встретить на канале «Наука от Funscience».

Телеграмм — Литература и искусство

«Картины. Живопись. Искусство» — Телеграмм-канал для настоящих ценителей произведений искусства. Пользователь найдет здесь картины в хорошем качестве, а также подробное описание техник различных мировых художников. История, культура, ценности определенных эпох — все на канале.

«Флибуста — книжное братство» — Телеграмм-канал наполнен различными аннотациями на произведения литературы, аудиокнигами, а также подборками для любителей определенных жанров.

Телеграмм — Кулинария

Если вы из тех, кто любит готовить, но не желает тратить уйму времени у плиты, тогда этот канал для вас. «Вкусно и просто» делится рецептами блюд, которые не потребуют особых навыков в готовке. Четко расписаны ингредиенты и способ приготовления с пошаговыми инструкциями.

Телеграмм — Красота

Все о красоте и макияже вы найдете в телеграмм-канале «Бьюти-блог ‘Rare Beauty’». Если вы не можете найти подходящий продукт для своей кожи или получить полную информацию о косметике, то сделать это спокойно можно здесь. Рекомендации визажистов, дерматологов и покупателей. Также информация о новинках брендовой и малоизвестной косметики.

Телеграмм — Спорт

«Push Yourself» — все упражнения на разные группы мышц в одном месте. Здесь найдутся тренировки для тех, кто тренируется в домашних условиях и желает похудеть или же проработать определенные части тела.

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Телеграмм — Юмор

«WOW news» — несколько слов о самых главных событиях в мире юмора. Канал для тех, кто хочет легко и быстро поднять себе настроение.

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