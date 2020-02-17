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KHAYAT: топ-5 песен участника Нацотбора-2020
Один из самых известных участников Нацотбора на Евровидение-2020 KHAYAT уже 22 февраля будет бороться за право представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение. Слушайте лучшие песни KHAYAT’а прямо сейчас!
Смотрите онлайн Национальный отбор на Евровидение 2020 (Украина): второй полуфинал 15 февраля 2020
Известно, что настоящее имя KHAYAT’а — Андрей Хайат. Парень родился 3 апреля 1997 года в городе Знаменка Кировоградской области, где окончил музыкальную школу по классу аккордеона. В 2019 году окончил Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова по специальности «Английский и арабский языки». Слушайте лучшие песни молодого исполнителя KHAYAT далее в материале!
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KHAYAT — «CALL FOR LOVE»
KHAYAT — «OSOKA»
KHAYAT — «Ясно»
KHAYAT — «Ever»
KHAYAT — «KHMIL’»
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