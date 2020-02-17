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KHAYAT — «CALL FOR LOVE»: песня для Нацотбора-2020

17.02.2020

KHAYAT представил новую песню «CALL FOR LOVE», с которой будет бороться за право представить Украину на Евровидении-2020. О чем песня финалиста, а также что сам исполнитель вложил в основу исполнения? Слушайте песню «CALL FOR LOVE» в материале.

Евровидение 2020: второй полуфинал отбора на Евровидение 2020 в Украине (эфир от 15.02.2020) – смотреть трансляцию онлайн

нацотбор 2020

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По словам исполнителя, эта работа стала большим шагом к разрушению его внутренних барьеров как композитора, ведь она получила новое звучание.

«Песня «CALL FOR LOVE» ‒ смелый призыв к любви. Главная идея в том, что любовь является той самой движущей силой, которая делает нашу жизнь яркой и полноценной, но не каждый готов сознательно впустить ее в свое сердце. Иногда человеку нужен определенный толчок, чтобы увидеть, что жизнь состоит не только из рутинного бытия, стресса и навязанных стандартов социума. Люди обращаются за помощью к Богу, к закону и забывают о том, что на самом деле все в этом мире начинается с любви», ‒ отметил KHAYAT.

нацотбор 2020

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В композиции певец соединил современную электронную музыку и украинские мотивы. Как подчеркивает KHAYAT, для него важно, чтобы песня от Украины на Евровидении содержала аспект национальной идентификации.

KHAYAT выступит под номером 5 в финале Нацотбора, который состоится 22 февраля.

Прямой эфир Национального отбора на Евровидение-2020 будут транслировать одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещания UA: ПЕРШИЙ.

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