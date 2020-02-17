17 февраля бельгийская группа Hooverphonic представила клип на песню «Release Me», с которой будет соревноваться за победу на международном песенном конкурсе Евровидение-2020 в Роттердаме, Нидерланды. Детали в материале.

Как признаются исполнители, режиссер клипа Матиас Лебер поэтично и стилистически уловил суть песни, которая соответствует его фирменному стилю и идеально согласуется с миром Hooverphonic.

Слова на песню «Release Me» написал участник группы Алекс Каллиер, а музыку — итальянский композитор Люк Кьяравалли.

«Эта песня о прощании, — признается Алекс Каллиер. — Я написал ее, когда мой отец был неизлечимо болен».

За свою 25-летнюю карьеру Hooverphonic разработали узнаваемый стиль, где-то между трип-хопом и поп-музыкой.

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