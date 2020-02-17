Гороскоп на 18 февраля 2020 года принесет вам много полезной информации. Кого ждут прекрасные знакомства, а кто должен поберечь свои финансы? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

Овны

Звезды советуют быть осторожными: есть риск простудиться. Таке Овнам стоит проявить осторожность и не употреблять экзотические фрукты и суши.

Тельцы

Благоприятный день для того, чтобы провести его в компании друзей. Позовите к себе в гости самых близких и хорошо отдохните.

Близнецы

Вам стоит сосредоточить свое внимание на здоровье и закрыть все вопросы на работе. Также есть смысл повысить квалификацию, поэтому запишитесь на курсы.

Раки

Возможны непредвиденные неприятные ситуации с близкими друзьями. В случае крупной ссоры найдите утешение в семье. Там же можете спросить совета.

Львы

Хороший день. Встретьтесь с друзьями. Вам не хватает общения, поэтому разговор по душам спасет вас от плохого настроения.

Девы

Долгожданные события наступят раньше, чем вы предполагали. В любом случае вам обеспечены хорошие эмоции.

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Весы

Есть риск конфликтов. Причем правда будет на вашей стороне. Однако дальние родственники, с которыми вы, кстати, не общаетесь, могут дать вам пару советов. Не стоит их принимать.

Скорпионы

Есть смысл пересмотреть свой бюджет и избавиться от лишних трат. Вы живете не по средствам. Относитесь к деньгам с уважением и не разбрасывайте их направо и налево.

Стрельцы

Сегодня у вас немного неоднозначный день. Есть риск крупных скандалов, связанных с нарушением ваших личных границ. Держите себя в руках и не ведитесь на провокации.

Козероги

День стоит посвятить своей семье. Вы так много работаете, что забыли об отдыхе. Это негативно отразилось на взаимопонимании со второй половинкой.

Водолеи

Положительный день, который принесет вам много хороших эмоций и приятных встреч. Только не изливайте душу знакомым. Они только порадуются, но не помогут.

Рыбы

Не исключены свидания и романтические приключения. День хорошо подходит для начала новых любовных отношений.

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