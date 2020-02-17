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Евровидение-2020: от Армении поедет Атена Манукян
Стало известно, кто представит Армению на международном песенном конкурсе Евровидение-2020. Уже в мае в Роттердам отправится певица Атена Манукьян, которая исполнит песню «Chains On You». Подробнее читайте в материале.
В Армении состоялся отбор на Евровидение-2020, в ходе которого был определен представитель. Атена Манукян выиграла со 168 баллами, которые были получены от жюри и зрителей.
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Так, Атена выступит во втором полуфинале Евровидения 14 мая. Напомним, что Армения дебютировала в конкурсе в 2006. В прошлом году Србук представляла Армению в Тель-Авиве со своей песней «Walking Out» и заняла 16-е место во втором полуфинале с 49 очками, упустив возможность попасть в Гранд-финал.