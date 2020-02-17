Сегодня вечером норвежская общественная телекомпания NRK провела финал «Melodi Grand Prix». После публичного подсчета голосов певица Ульрикке (Ulrikke) была объявлена победителем «MGP-2020» с песней «Attention» и представителем на Евровидение-2020. Более детально о конкурсантке Евровидения-2020 от Норвегии – в материале.

После 5 региональных полуфиналов настало время для финала норвежского «Melodi Grand Prix» (MGP). Финал был перенесен из Осло в Тронхейм. Финалисты из всех регионов Норвегии сразились в битве за возможность представлять страну Евровидение-2020. По итогам зрительского голосования победу одержала 24-рехлетняя певица Ульрикке (Ulrikke).

Ульрикке ( Ulrikke)

Ульрикке Брандсторп родилась в Сарпсборге. Она стала хорошо известна норвежцам, когда заняла второе место в телешоу Stjernekamp (NRK) в 2018 году. Ульрикке известна поклонникам MGP, так как она участвовала в Нацотборе в 2017 году и прошла тогда в финал с песней «Places».

В этом же году, Ульрикке выступила с песней «Attention». Этот трек был фаворитом перед конкурсом и был написан бывшими членами А1 Christian Ingebrigtsen и Mørland, которые представляли Норвегию в 2015 году с песней «A Monster Like Me» вместе с Деброй Скарлетт. Предлагаем послушать победную песню исполнительницы Ulrikke – «Attention».

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