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Дэвид Аксельрод: Моя песня ждала своей презентации целых 5 лет!

17.02.2020

Дэвид Аксельрод будет участвовать в финале Нацотбора на Евровидение-2020. 36-летний певец написал романтическую балладу, которой собирается вновь покорить сердца зрителей уже 22 февраля. Но что конкретно приготовил для конкурса известный артист и чего хочет добиться своим участием – читайте прямо сейчас!

Евровидение 2020: онлайн трансляция Нацотбора на Евровидение (Украина) от 15.02.2020 (второй полуфинал)

Дэвид, говорят, свою песню на Нацотбор-2020 вы написали довольно давно. Это правда?

Да, моя песня ждала своей презентации целых 5 лет! Эту песню я писал, когда узнал, что у нас с любимой будет ребенок. Эмоции переполняли меня, и все они вылились в эту балладу.

А почему же так долго вы не подавались на Нацотбор с этой песней?

Ну, знаете, так бывает, когда ты пишешь песню и понимаешь, что не время еще для нее. В этом году я почувствовал, что хочу ее спеть именно на Национальном отборе на Евровидение. Нацотбор, на мой взгляд, – это кратчайший путь к слушателю. Тем более эта песня –  баллада.

Какая у вас цель на Нацотбор Евровидения-2020?

Я просто хочу нести свою музыку, поделиться собственными эмоциями и напомнить людям, ради чего нужно жить.

И о чем именно ваша композиция?

Это настоящий гимн любви и благодарности любимому человеку. Уверен, такие чувства знакомы многим людям, но не всегда мы можем их выразить. Эта песня может помочь это сделать.

А почему именно вы должны  представлять Украину на Евровидении?

Если эмоции, энергия и чувства, которые заложены в эту песню, будут резонировать со зрителями, то поеду представлять Украину я. Если нет – то кто-то другой.

Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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