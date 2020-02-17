Певец David Axelrod (Дэвид Аксельрод) представил авторскую романтическую балладу Horizon, с которой 22 февраля собирается покорить сердца зрителей в финале Нацотбора на Евровидение-2020.

Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 15.02.2020 (второй полуфинал)

«Horizon – именно та песня, которая вызывает эмоции, от которой мурашки и наворачиваются слезы! Но эти слезы — это слезы радости, благодарности и счастья!»

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По словам артиста, песня ждала своей премьеры целых 5 лет. Дэвид называет «Horizon» настоящим гимном любви и благодарности любимому человеку.

«Моя цель на Национальном отборе на Евровидение-2020 проста: я хочу донести свою музыку, поделиться собственными эмоциями и напомнить людям, ради чего нужно жить!» – добавил певец.



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