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David Axelrod – «Horizon»: песня для Нацотбора на Евровидение-2020

17.02.2020

Певец David Axelrod (Дэвид Аксельрод) представил авторскую романтическую балладу Horizon, с которой 22 февраля собирается покорить сердца зрителей в финале Нацотбора на Евровидение-2020.

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«Horizon – именно та песня, которая вызывает эмоции, от которой мурашки и наворачиваются слезы! Но эти слезы — это слезы радости, благодарности и счастья!»

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По словам артиста, песня ждала своей премьеры целых 5 лет. Дэвид называет «Horizon» настоящим гимном любви и благодарности любимому человеку.

«Моя цель на Национальном отборе на Евровидение-2020 проста: я хочу донести свою музыку, поделиться собственными эмоциями и напомнить людям, ради чего нужно жить!» – добавил певец.

Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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