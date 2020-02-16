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«Следствие ведут экстрасенсы»: найдет ли мать жестокого убийцу четырех маленьких детей?

16.02.2020

Эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова и Ольга Калинова были поражены историей, с которой в редакцию программы обратились жители Бердянска. Сенсационное расследование резонансного дела шокировало всю съемочную группу!

A lone wonan stands in a misty underground tunnel

Ольга Таран из небольшого села вблизи Бердянска похоронила уже четверых детей. Бедная женщина потеряла малышей в разное время и по разным причинам – несчастный случай, внезапная смерть после родов и два выкидыша на последних месяцах беременности. Ольга обратилась к экстрасенсам, потому что была уверена, что ее маленьких детишек на тот свет забрала старшая дочь Альбинка, погибшая первой во время пожара. Мать считала, что, возможно, девочка обижена на нее за то, что не смогла ее спасти.

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Однако расследование экстрасенсов шокирует не только Ольгу, но и всю страну! Не пропустите!

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