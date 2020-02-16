«Следствие ведут экстрасенсы»: какая шокирующая любовь маньяка к жертве ошеломила экстрасенсов?

Эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова и Ольга Калинова были поражены историей, с которой в редакцию программы обратились жители Бердянска. Сенсационное расследования резонансного дела в Бердянске шокировало всю съемочную группу!

Ольга Таран из небольшого села вблизи Бердянска похоронила уже четверых детей. Бедная женщина потеряла малышей в разное время и по разным причинам – несчастный случай, внезапная смерть после родов и два выкидыша на последних месяцах беременности. Ольга обратилась к экстрасенсам, потому что была уверена, что ее маленьких детишек на тот свет забрала старшая дочь Альбинка, погибшая первой во время пожара. Мать считала, что, возможно, девочка обижена на нее за то, что не смогла ее спасти.

Помочь Ольге согласились Жанна Шулакова и Ольга Калинова, которые порознь выехали в Бердянск. Однако по дороге харьковской ясновидящей позвонила обеспокоенная коллега Алена Курилова и рассказала о своем ужасном сне.

Ясновидящая увидела девушку, которая бросилась под колеса автомобиля, в котором ехала Жанна Шулакова. Расценив это как предупреждение, харьковская ведьма предупреждает водителя. Однако добирается до Бердянска без инцидентов. Алена Курилова же продолжает настраиваться, чтобы выяснить, что означал ее сон, и выясняет, что видела не живую девушку, а духа.

В этот момент Ольга Калинова и Жанна Шулакова, которые обсуждали свои первые ощущения, также увидели дух девушки с закрытым тканью лицом. Не поняв, кто эта покойница и связана ли она с Ольгой, ясновидящие отправляются к матери и сразу же выясняют, что старшая дочь не виновна в смертях своих братьев и сестер. Вердикт ясновидящих впечатляет: всех детей Ольги забрал какой-то женский дух. И тут экстрасенсы услышали, что от колодца во дворе Ольги раздается какой-то женский голос.

Экстрасенсы выясняют, что их позвал тот самый призрак, который ранее уже являлся им и которого во сне увидела Алена Курилова. Оказалось, к экстрасенсам пришел дух девушки по имени Полина. И она – последняя жертва одного из самых известных серийных убийц Украины – Руслана Хамарова, которого называли бердянским маньяком. Призрак девушки говорит экстрасенсам, что Ольгу и душегуба что-то объединяет. Впрочем Ольга отрицает какую-либо связь с убийцей или какими-то преступлениями.

Почувствовав, что ответ надо искать в семье, экстрасенсы просят журналиста нашего проекта расспросить бердянского убийцу о его семье. Но никакой связи семьи маньяка и Ольги найти не удалось. Лишь в конце расследования экстрасенсам удается выяснить, что об ужасных преступлениях убийцы знали его родные, но не выдавали преступника правоохранителям. Но кого покрывает Ольга и ее семья? И почему этот дух мстит потомкам Ольги? Не пропустите шокирующее заключение эпизода!

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