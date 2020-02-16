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Оксана Байрак отмечает день рождения
Сегодня, 16 февраля, королева драм отмечает день рождения. Редакция STB.UA поздравляет Оксану Байрак с праздников и желает бесконечного творческого вдохновения.
Возможно все, когда ты Оксана Байрак! Успешный и известный продюсер, режиссер и актриса Оксана Байрак отмечает день рождения. В этом году зрители увидят долгожданное продолжение многосерийного фильма «Ничто не случается дважды», а также новое ток-шоу «О чем молчат женщины» во главе с королевой драм!
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Оксана Байрак всегда готова не только говорить по душам, но и дать «отрезвляющий», жесткий, но справедливый совет. А на съемочной площадке режиссера «круче, чем в Голливуде»!
Редакция STB.UA поздравляет Оксану Байрак с днем рождения и желает успехов в карьере, личной жизни и творчестве!