KHAYAT: Эксперимент удался!

Участник второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2020 KHAYAT успешно выступил с песней «CALL FOR LOVE». Все судьи отметили, что она гораздо сильнее, чем в предыдущем году, Также они заметили прогресс и музыкальное развитие исполнителя. О первых эмоциях и впечатлениях KHAYAT’а после выступления – читайте в материале.

Для KHAYAT`а «CALL FOR LOVE» – особенная песня. Она стала для него большим шагом к разрушению внутренних барьеров как композитора, ведь она получила новое звучание. Тина Кароль отметила, что сегодня участник Нацотбра 2020 пришел с подготовленной песней, которая является коммерческой, интересной и делает его драйвовым. Однако, судьи единогласно пришли к выводу, что над номером стоит еще поработать.

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Судьи назвали вашу песню самой хитовой во втором полуфинале. Что скажете на это?

Мне невероятно приятно, ведь во мне действительно произошло очень много внутренних изменений, столько же и работы было выполнено вместе с командой. Очень приятно, когда твою работу оценивают. Я советовался со своей командой, менеджером, саунд-продюсером. Мы просто выбрали путь интересных экспериментов для себя. Очень приятно, что мой с командой эксперимент удался.

Тина Кароль предложила вам привлечь для номера мужскую танцевальную группу Kazaky. Будете ли вы рассматривать такой вариант усовершенствования номера?

Если честно, мне все это нужно переварить. С ними номер будет очень экстравагантным. Не уверен, что Украина готова, чтобы такой номер представлял ее на песенном конкурсе.

Кого вы видите своим самым главным конкурентом в финале?

Не хочу, чтобы вы подумали, что я кривлю душой, но я реально об этом не думаю. Вот вообще не думаю о конкуренции.

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