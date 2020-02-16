В период с 17 по 23 февраля Луна будет в убывающей фазе, поэтому может появиться легкая усталость, активность и жизненная энергия пойдут на спад, возможны перепады настроения. В эти дни важно проводить больше времени с семьей, налаживать отношения с друзьями. Подробнее о каждом знаке читайте в гороскопе на неделю с 17 по 23 февраля 2020 от экстрасенсов СТБ.

Гороскоп на неделю ‒ Овны

Поскольку эта неделя будет полна неожиданностей, доверяйте своему сердцу и интуиции, которая у вас на высшем уровне. В финансовой сфере вас ожидает везение ‒ ждите возвращения долга. Это позволит сделать желанную покупку. Однако будьте осторожны: незапланированные покупки могут потянуть вас на авантюру. Такие порывы лучше сдерживать.

Гороскоп на неделю ‒ Тельцы

На этой неделе вас будут пытаться вывести из равновесия, однако нечего волноваться, ведь они не на того напали. Никто не сможет испортить настроение жизнерадостным Тельцам. Хотя и следует быть осторожными, ведь кто-то попытается испортить вашу репутацию. В выходные будет благоприятное время для незапланированных путешествий. Поэтому берите рюкзак и смело покупайте билет в долгожданную поездку.

Гороскоп на неделю ‒ Близнецы

В начале недели вы можете чувствовать легкую усталость из-за рутинной работы. Однако оно того стоит, ведь в финансовой сфере вас ожидает настоящая удача. К концу недели стоит наладить свой режим и найти время для отдыха. В выходные все проблемы решатся сами собой, ведь поддержка близких людей вас вдохновит.

Гороскоп на неделю ‒ Раки

Влюбленным Ракам на этой неделе стоит быть осторожными, нужно присмотреться к тому, кто завладел вашим вниманием. А действительно ли это тот человек? Будьте внимательными. В карьерной сфере эта неделя для вас будет достаточно благоприятной, все будут восхищаться вашим талантом. Не бойтесь проявлять себя, удача на вашей стороне.

Гороскоп на неделю ‒ Львы

Львы известны как высокие интеллектуалы, однако не всегда стоит действовать логично, иногда нужно прислушиваться к своему сердцу. Неделя будет благоприятной для новых знакомств, приятных встреч со старыми друзьями, с которыми не виделись годами. В конце недели в бытовых и финансовых вопросах стоит рассчитывать только на собственные силы.

Гороскоп на неделю ‒ Девы

На этой неделе Девам, которые всегда действуют напролом, стоит искать другие пути в достижении целей и идти на компромисс. Нужно прислушиваться к мнению окружающих, некоторые советы будут очень уместны. В конце недели ваши заветные желания начнут осуществляться, конечно же в пределах разумного.

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Гороскоп на неделю ‒ Весы

На этой неделе вас ожидает успех в профессиональной сфере, особенно в бизнесе, если он у вас есть. Старайтесь воплощать все свои планы в жизнь, ведь неделя очень благоприятная для этого, да и поддержка тех, кто рядом будет вдохновлять вас на новые свершения. В середине недели можете почувствовать легкое напряжение в коллективе. Не стоит действовать сгоряча, лучше промолчите, все разрешится само собой. Выходные лучше провести за городом.

Гороскоп на неделю ‒ Скорпионы

На этой неделе вас ждут незапланированные командировки и новые интересные знакомства. У одиноких Скорпионов есть шанс встретить свою половинку. В общем, все дела пойдут вверх. Есть шанс получить премию или повышение на работе. Однако стоит терпеливо относиться к окружающим, чтобы случайно не навредить себе в будущем.

Гороскоп на неделю ‒ Стрельцы

Для Стрельцов наступает благоприятное время для достижения поставленных целей в карьерной сфере, однако не стоит пренебрегать дружескими отношениями с коллегами. В середине недели ваша мечта осуществится без дополнительных усилий. На выходных не стоит ехать в дальнюю поездку, лучше провести время с семьей.

Гороскоп на неделю ‒ Козероги

На этой неделе многое зависит от вашей целеустремленности и настойчивости. Чтобы достичь успеха в поставленных целях, стоит составить план и четко следовать ему. Хорошо будут идти дела в сфере обучения, поэтому подумайте о дополнительных курсах, возможно языковых. Выходные посвятите реализации грандиозных замыслов.

Гороскоп на неделю ‒ Водолеи

На этой неделе вас ждет период сомнений, возможно вы попадете в такую ​​ситуацию, где подкрадется неуверенность в себе. Однако не стоит отчаиваться. Попробуйте посмотреть на это с другой стороны, проанализируйте собственное поведение. Выходные следует весело провести в кругу семьи.

Гороскоп на неделю ‒ Рыбы

На этой неделе вас может охватить депрессия, чтобы этому помешать, следует вести активный образ жизни. Займитесь спортом: сходите в спортзал, или бассейн, или запишитесь на йогу. Не оставайтесь наедине, проводите больше времени с друзьями. Постарайтесь не занижать самооценку. В выходные лучше отправиться в небольшое путешествие. Туда, куда вы давно мечтали поехать. И захватите с собой несколько друзей, они не дадут вам заскучать.

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