Гороскоп на 17 февраля 2020 года расскажет всем знакам зодиака, что сулят им звезды. Как хорошо провести день и на чем не зацикливаться? Кому хорошенько отдохнуть, а кому, наоборот, — взяться за работу? Узнайте больше в гороскопе на 17 февраля!

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Овен

Овны должны обратить внимание на свою пунктуальность. Сегодня нельзя опаздывать, иначе вы создадите впечатление легкомысленного и безответственного человека, что в дальнейшем усложнит ваши взаимоотношения. Лучше соберитесь заранее и подождите сами.

Телец

Вас ждет много работы, но и много поощрения. За все проделанное вы получите приятные бонусы и похвалу. Старайтесь максимально вложиться всеми силами и увидите, каким плодотворным окажется день!

Близнецы

Близнецам стоит остепениться. Много энергии и сил вы вкладываете в безуспешное дело. Звезды говорят о том, что это не тот случай, где стоит отчаиваться и биться до конца. В погоне за этим вы не замечаете вещей, которые куда важнее на данный момент.

Рак

Ракам следует отпустить все обиды и переживания. Весь негатив, который вы храните в себе, плохо влияет на ваше здоровье и самочувствие. Попробуйте абстрагироваться и переключиться на себя.

Лев

Львы в заботах: ремонт, здоровье, дети, работа и многое другое. Сейчас нельзя останавливаться, ведь это грозит потерей времени. Соберите все свои силы, а также обратитесь за помощью к близким. Хватит тянуть все на своих плечах.

Дева

Девы мечуться между двумя вариантами, но самое время определиться с тем, что вам действительно необходимо. Научитесь объективно смотреть на обстоятельства, а не руководствоваться чувствами и эмоциями.

Весы

Весы последнее время в переживаниях. Неизвестность пугает, а ясности пока нет. Но это не приговор, ведь сегодня вы получите приятные новости, которые немного расставят все точки над «і». Поэтому выдохните и ждите приятных известий.

Скорпион

Скорпионы не умеют говорить «нет». Но сегодня нужно решительно настроиться и отказать. Вы забыли о себе и своем здоровье. Остановитесь хоть на день и сделайте свою работу не спеша и умеренно.

Стрелец

Будьте осторожны вне дома. В целом опасность вам не грозит, но могут быть неприятные встречи, которые приведут к нехорошим хлопотам. Во избежание этого уходите от разговора с незнакомыми и малознакомыми людьми.

Козерог

Козероги должны унять свой пыл. Много разговоров и обсуждений. Сосредоточьтесь на своей работе и любимом деле. Тогда увидите, какой приятный отклик получите от окружающих.

Водолей

Все идет по плану. Вы усердно трудитесь и работаете, но немного забываете о личной жизни. Уделите сегодняшний вечер романтическому ужину, поговорите о сокровенном и личном. Перезагрузка вам необходима.

Рыбы

Вы скучаете, а это значит, что теряете много энергии. Но поверьте, ваш партнер тоже грустит, и ему максимально вас не хватает. Если ждете подходящего момента для поступков, то он настал! Действуйте сегодня!

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