Дважды в одну реку не войдешь: фронтвумен THE HARDKISS о возвращении на Нацотбор

Во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020 в прямом эфире конкурса выступила популярная рок-группа THE HARDKISS! Мощное выступление и невероятный голос фронтвумен Юлии Саниной, которая исполнила песню «Жива», вызвал настоящий восторг как у зрителей, так и у судей. Фронтвумен рок-группы THE HARDKISS Юлия Санина рассказала о возвращении на Нацотбор и почему дважды в одну реку не войдешь.

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В 2016 году рок-группа THE HARDKISS принимал участие в Национальном отборе на Евровидение и в результате заняла второе место. Однако, даже без победы рок-группа стала настоящим открытием и сейчас собирает немалые концертные площадки! THE HARDKISS – лучшая рок-группа Украины в 2017 году по версии YUNA. Лучший альтернативный проект 2016 и 2017 по версии M1 Music Awards. Неповторимая фронтвумен Юлия Санина рассказала об эмоциях после возвращения на сцену Нацотбора, полученный опыт и важность конкурса для молодых исполнителей.

Какие у вас эмоции после возвращения на сцену Нацотбора в качестве приглашенной звезды, а не участника?

Я так счастлива, что я не конкурсант, а гостья (Прим. Ред. – смеется). Это совсем другие ощущения. Помню, как четыре года назад, когда после выступления меня что-то спрашивали судьи, Руслана, или Андрей Данилко, я так сильно волновалась, что во рту все пересыхало. Я не могла ничего сказать нормально. Поэтому я никому не пожелаю таких переживаний. Но участникам все же хочу пожелать, чтобы люди поддерживали, без хейта и не писали плохих комментариев. Здесь все простые люди, которые очень сильно переживают и без этого. Просто поддержки.

Касательно Нацотбора на Евровидение и ваших слов, о том, что дважды в одну реку не войдешь – это ваше окончательное решение?

Никогда не говори никогда, как говорится. Но я все же за то, чтобы открывать новые имена, давать им эту действительно важную платформу для заявки себя. Как я уже говорила, мы уже другими путями сделаем Украину известной, наш музыкальный рынок еще лучше и качественней. У нас уже есть эти возможности. А для новых исполнителей Евровидение – это именно та отличная возможность, за которую они и борются. Поэтому давайте оставим это уже им.

Творчество каких нынешних участников Нацотбора вам нравится?

Нравится музыка трех девушек из группы FO SHO. Они такие фирменные! Я просто сама выросла на соул музыке, а в их голосах это все есть. Это очень круто.

Какой опыт вы смогли вынести после участия в Нацотборе на Евровидение в 2016 году?

Отбор 2016 был очень мощный, если говорить об артистах и ​​конкурсных песнях, которые потом стали хитами и их напевала вся страна в течение года. Это было действительно очень масштабное событие и участие в Нацотборе дало нам большой толчок. Нас начали узнавать на улицах и наша музыка стала более масштабной. Хочу подчеркнуть одним очень важный урок Нацотбора. Не обязательно побеждать в конкурсе, чтобы быть победителем в бизнесе и по жизни. Наша карьера движется вперед и вперед. Тогда, наше второе место не сыграло катастрофической роли. Все получили то, что хотели: Джамала поехала на Евровидение и победила, а мы получили некую популярность и свою аудиторию. Все счастливы и все довольны.

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Источник фото: Instagram – the_hardkiss

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