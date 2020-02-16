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Андрей Данилко: Для меня TVORCHI стали открытием
Вот и завершился второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Член жюри Андрей Данилко эксклюзивно для STB.UA признался, что для него стала открытием группа TVORCHI. Подробнее читайте в материале.
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Андрей Данилко отметил, что для него открытием второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2020 стала группа TVORCHI. Участники заняли лидирующую позицию в результате оценок зрителей и членов жюри.
«Мне очень понравился трек группы TVORCHI. Это очень современно и свежо. Хотя я понимаю, что это не совсем конкурсная песня. Когда я ехал на эфир, и подумать не мог, что проголосую за TVORCHI, но их выступление меня зацепило. Выбирая участников на финал Нацотбора на Евровидение-2020, мы пытаемся сделать так, чтобы были представлены разные конкурсанты».
Также Андрей Данилко признался, что в этом году Нацотбор очень сложный, ведь среди конкурсантов нет явного лидера:
«Все участники выступают очень хорошо. И их очень сложно сравнивать. Мне понравились абсолютно все участники второго полуфинала. Из тройки финалистов, на мой взгляд, David Axelrod спел безупречно. Пока мне сложно сказать, кто может победить в Нацотборе, потому что я вижу абсолютно разные категории: фолк, современные и традиционные исполнители. И все они хорошо представят нашу страну на песенном конкурсе в Роттердаме».
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