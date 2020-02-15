Полуфиналисты Национального отбора на Евровидение-2020 TVORCHI в прямом эфире представили свою новую песню «Bonfire», с которой будут бороться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Роттердаме. Как оценили выступление члены жюри? Подробнее читайте в материале.

Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 15.02.2020 (второй полуфинал)

Песня «Bonfire» затрагивает актуальные темы современности. Она о том, что люди должны быть сознательными в отношении к нашей планете и отвечать за свои действия. Однако не все судьи уверены в том, что группа может представлять Украину на международном песенном конкурсе. Так, например, Виталий Дроздов высказал мнение о том, что группа хоть и выглядит очень современно, но музыкантам немного не хватает стабильности. В свою очередь Тина Кароль также отметила, что песня для Нацотбора – замечательная и пожелала успехов в дальнейшем творчестве. Андрей Данилко поддержал своих коллег и отметил, что песня, с которой выступила группа, – современная и модная.

Video: Виталий Дроздов про выступление TVORCHI: Немного не хватает стабильности TVORCHI - участники второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020! О выступлении участников TVORCHI во втором полуфинале на Национальном отборе на Евровидение читайте в материале

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