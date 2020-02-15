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Виталий Дроздов о песне KHAYAT`а: Эта песня гораздо лучше прошлогодней!

15.02.2020

Участник второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2020 KHAYAT для многих стал открытием еще в прошлом году. Музыка амбициозного певца сочетает украинскую стилистику исполнения и современное звучание, а его конкурсная песня «CALL FOR LOVE» и вовсе является смелым призывом к любви. Как выступление KHAYAT прокомментировали судьи – читайте в материале. 

Отбор на Евровидение 2020: смотреть онлайн трансляцию второго полуфинала от 15.02.2020

KHAYAT

В прямом эфире второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020 выступил KHAYAT со своей песней-призывом к любви «CALL FOR LOVE». Это музыкальное произведение стало для него большим шагом к разрушению внутренних барьеров как композитора, ведь она получила новое звучание. 

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Идея «CALL FOR LOVE» заключается в том, что любовь – та самая движущая сила, которая делает нашу жизнь яркой и полноценной, но не каждый готов сознательно впустить ее в свое сердце. Люди обращаются за помощью к Богу, к закону и забывают о том, что на самом деле все в этом мире начинается с любви. Главная задача во время выступления, которое себе поставил KHAYAT – не разочаровать зрителей.

Тина Кароль отметила, что KHAYAT за год сильно изменился. Сегодня он пришел с подготовленной песней, которая является коммерческой, интересной и делает исполнителя драйвовым. Однако, к номеру у судьи замечаний было больше:

Кое-что можно в номере починить. Я против девушек с тобой на сцене.

Андрей Данилко согласился с Тиной и отметил, что постановку всегда можно изменить. Также он выделил, что самой хитовой песней этого полуфинала является именно «CALL FOR LOVE».

В свою очередь Виталий Дроздов добавил:

Эта песня намного лучше прошлогодней! Мне нравится как вы развиваетесь. В этой песне все легко и понятно. Она круто у вас получается.

Video: Виталий Дроздов о песне KHAYAT`а: Эта песня гораздо лучше прошлогодней!

KHAYAT - участник второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020! О выступлении участника KHAYAT во втором полуфинале на Национальном отборе на Евровидение читайте в материале

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