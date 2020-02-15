Элина Иващенко – победительница масштабного вокального проекта «Х-фактор»-10. Самая молодая участница Нацотбора на Евровидение 2020 профессионально занимается вокалом с 5 лет. Девушка в прямом эфире представила свою песню «Get up», с которой будет соревноваться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Роттердаме.

Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 15.02.2020 (второй полуфинал)

Во время второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020 выступление молодой исполнительницы поразило и судей, и зрителей. Однако не все члены жюри уверены в том, что девушка может представлять Украину на международном песенном конкурсе. Так, Андрей Данилко высказал мнение, что песня для Элины слишком сложная, ведь девушка не пережила то, о чем пытается рассказать.

В свою очередь Тина Кароль восхитилась феноменальным голосом Элины, однако отметила, что ей нужно поработать над аранжировкой:

«Для победы на Нацотборе одного голоса недостаточно. Нужно немного больше», – отметила Певица. Также дива украинской эстрады посоветовала девушке сменить платье.

Video: Тина Кароль о выступлении Елены Иващенко: Для победы на Нацотбора одного голоса недостаточно Элина Иващенко - участница первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2020! О выступлении участницы Элины Иващенко во втором полуфинале Национального отбора на Евровидение читайте в материале

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