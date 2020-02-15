Татьяна Высоцкая: Я хочу, чтобы в Нацотборе победила группа

Сегодня в прямом эфире на телеканале СТБ и UA:ПЕРШИЙ проходит второй полуфинал Нацотбора на Евровидение 2020. Ведущая ток-шоу «Таємниці ДНК» Татьяна Высоцкая пришла поболеть за своих фаворитов. Кого известная телеведущая считает достойным победы в Нацотборе? Детальнее читайте в материале.

Больше по теме: Как голосовать за участников Национального отбора на Евровидение-2020

Сегодня в прямом эфире второго полуфинала Нацотбора восемь участников борются за три места в финале, который состоится 22 февраля. Ведущая ток-шоу «Таємниці ДНК» Татьяна Высоцкая рассказала о своих фаворитах:

«Я очень люблю открывать для себя новые имена, и Нацотбор на Евровидение – прекрасный проект для этого. Особенно жду выступления музыкальных групп, потому что работать в группе – намного сложнее. Мне нравятся TVORCHI. Но я не хочу делать каких-то выводов. Ведь на прошлой неделе все говорили, что лучше всех – Jerry Heil, но на деле оказалось иначе. Лично меня она не покорила ни вокалом, ни постановкой номера. Мне тогда очень понравилась КRUТЬ. Даже несмотря на то, что она спела неидеально. Но я хотела бы, чтобы в Нацотборе победила группа».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ