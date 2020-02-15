В день всех влюбленных участник 9-го сезона шоу «Зважені та щасливі» Николай Ворошнов удивил новостями. Оказывается, мужчина состоит в отношениях с участницей реалити «Холостяк»-3 Ириной Скориков. Подробнее узнайте в материале.

Длительное время зрители приписывали Коле роман с его партнершей Аней Богачовой. Однако в финале двое призналась, что осталась в дружеских отношениях. Хотя много кто утверждал, что любовь не сложилась только из-за Коли.

Больше по теме: «Самый красивый Холостяк»: новость о 10 Холостяке взорвала сеть

Ирину Скорикову зритель знает еще с третьего сезона проекта «Холостяк». Победительницей девушка не стала, однако после финала Андрей Искорнев решил вернуться к ней. Длительное время двое прожили вместе, но вскоре поняли, что чувства превратились в дружбу.

Недавно Николай шокировал подписчиков, когда поделился снимком с Ириной, добавив: «Любовь в воздухе». Социальные сети «взорвались» от комментариев, а некоторые отметили, что СТБ таки объединяет сердца!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ