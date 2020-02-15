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Последний год изменил все: победитель Евровидения-2019 рассказал о жизни после конкурса

15.02.2020

В прошлом году победителем международного песенного конкурса Евровидение стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. На конкурсе он выступил с песней «Arcade», которая сразу полюбилась фанатам Евровидения. Но чем сейчас занимается молодой артист? И как победа на Евровидении-2019 повлияла на его творческий путь? Узнаем прямо сейчас! 

Евровидение-2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 15.02.2020 (второй полуфинал)

Известно, что победитель Евровидения-2019 Дункан Лоуренс – очень интересная и талантливая личность. Год назад он заслуженно завоевал победу на международном конкурсе, очаровав публику сильной композицией.

«Этот последний год изменил все. Полностью все! То, что начиналось как маленькая идея в мыслях Ильзе (Ильзе Деланж — представительница Нидерландов на Евровидении-2014, наставник Дункана в шоу The Voice of Holland. — Прим. ред.), оказалось началом чего-то огромного. Влияние, которое будет отражаться на моей карьере и жизни до конца моих дней. Каждый шаг, который мы сделали с того момента, был полон мыслей, полон любви и полон страсти. Почему? Потому что я полон решимости строить», –  написал в Instagram Дункан Лоуренс.

Также молодой исполнитель рассказал о своих идеях и планах на будущее:

«Я наконец получил шанс жить своей мечтой. В 2019 году мы с командой нашли идеальную почву для начала строительства. В ближайшие пару лет я буду собирать кирпичи, строить стены так высоко, что через некоторое время я окажусь в прекрасном доме в мире музыки. Дом, в который я надеюсь пригласить молодых, новых художников, чтобы помочь им в достижении их целей и осуществлении мечты. Точно так же, как Ильзе сделала и делает со мной. Это будет дом, сделанный из падений, ползания, вставания и движения. Но прежде всего это будет дом, наполненный любовью. Безопасное убежище, которое некоторые могут никогда и не понять. Но мы делаем. И это — самое главное».

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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